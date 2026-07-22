Posle višemesečnih nagađanja, negiranja i skrivanja, poznata holivudska zavodnica, glumica Sidni Svini odlučila je da obelodani svoju vezu sa producentom Skuterom Braunom i time razočarala armiju muškaraca koji uzdišu za njom zbog raskošnih oblina koje nesebično pokazuje.

Na svom Instagram profilu glumica je objavila niz fotografija iz Australije, gde trenutno boravi zbog snimanja novog filma, a u stopu je prati i novi dečko. Među fotografijama su se našli i njihovi romantični trenuci. Očigledno ovaj par više ne želi da se krije, pa su počeli u javnosti da pokazuju koliko su bliski. Ne ustručavaju se da se grle, ljube i razmenjuju druge nežnosti na koncertu, ulici, kafiću i ostalim javnim mestima.

U galeriji objavljenih fotografija na Instagramu zanosne glumice, mogu se videti kadrovi sa putovanja i zajedničkih avantura s dečkom, ali najveću pažnju privuklo je nekoliko fotografija na kojoj su prilično intimni. Na jednoj Braun ljubi Sidni u obraz, dok se ona smeje.

Par je podelio i fotografiju koja podseća na čuvenu scenu iz filma „Titanik“, gde Braun stoji iza Sidni dok je ona ispred njega raširenih ruku, što su pratioci odmah prepoznali kao omaž kultnom filmskom trenutku.

Na ostalim fotografijama vide se u različitim situacijama, od vožnje helikopterom i avanturističkih aktivnosti u prirodi, do elegantnih večernjih kombinacija.

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se pre nekoliko meseci, ali je zgodna glumica krila svoju novu romansu. Naravno, kao i uvek, sve se saznalo, pa ni oni nisu uspeli da svoju intimu sačuvaju od očiju javnosti.

Sidni Svini i Skuter Braun najnovijom objavom na Instagramu pokazali su da više ne žele da se kriju, već svima da pokažu koliko su zaljubljeni i srećni.

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