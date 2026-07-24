Džoni Dep je iznenadio obožavaoce na ,,Comic-Con"-u u San Dijegu kada se pojavio prerušen u lik Ebenzera Skrudža.
Glumac (63) je u četvrtak, 23. jula bio odeven u kostim Skrudža od glave do pete (uz kompletnu šminku) kako bi promovisao predstojeće jesenje ostvarenje reditelja Taja Vesta ,,Ebenezer: A Christmas Carol".
Film će biti gotička obrada klasika Čarlsa Dikensa, koji je originalno objavljen u decembru 1843. godine i koji je poslužio kao inspiracija za desetine filmskih i televizijskih adaptacija.
Dep nije bio najavljen ni na jednom panelu na ,,Comic-Con"-u u San Dijegu, prema pisanju lista Entertainment Weekly. Međutim, pojavio se u punom kostimu tokom Kolajderovog panela „Reditelji o režiji“. Trejler za film objavljen je ubrzo nakon njegovog pojavljivanja.
Snimak
Glumac je pre panela viđen je ispred konvencijskog centra, okružen velikom grupom posmatrača dok je ulazio u svoju prodavnicu „Skrudž i Marli“ u četvrti Gaslamp, potpuno odeven u kostim ovog fiktivnog nemilosrdnog lika. Magazin ,,Entertainment Weekly" je objavio snimak te scene na društvenim mrežama.
Dep je bio skoro neprepoznatljiv dok je nosio cilindar i hodao sa štapom, jer je takođe imao i izuzetno sedu bradu.
Na snimku koji je podelio portal ,,Deadline", čuje se kako neko iza kamere dovikuje filmskoj zvezdi: „Dobar dan, gospodine Skrudž.“
„Šta je tu tako dobro?“, odgovorio je Dep, potpuno ušavši u lik Ebenzera.
Najava filma
Film ,,Ebenezer: A Christmas Carol" prvi put je najavljen u oktobru 2025. godine.
„Ova verzija, uzbudljiva priča o duhovima smeštena u Dikensov London, prati natprirodno putovanje jednog čoveka koji se suočava sa svojom prošlošću, sadašnjošću i budućnošću i bori za drugu šansu“, izvestio je tada portal Deadline, koji je prvi objavio ovu vest.
Ovaj film označiće prvo veliko ostvarenje zvezde za neki holivudski studio još od filma ,,Waiting for the Barbarians" (srp. ,,Čekajući varvare") iz 2019. godine. U sporednim ulogama pojavljuju se Andrea Rajzboro kao Duh prošlih Božića, Tramel Tilman kao Duh sadašnjeg Božića, Ijan Makelen kao Džejkor Marli i Rupert Grint kao Bob Kračit.
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