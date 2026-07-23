Manekenka i TV voditeljka Hajdi Klum (53) trenutno odmara na nepoznatoj tropskoj destinaciji, a delić opuštene atmosfere podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavila snimak na kojem se u moru kupa u toplesu i igra sa svojim psom Fricom.

Za dan na plaži odabrala je samo donji deo bikinija sa zebra printom i veliki slamnati šešir, a uz objavu je kratko napisala: "Konačno."

Nedugo zatim Hajdi Klum podelila je još jedan video sa plaže na kojem, takođe u toplesu, uživa grickajući čips, pokazujući da odmor za nju znači potpuno opuštanje.

Iskreno o promenama na telu

U nedavnom razgovoru za „Us Weekly“, Hajdi je otvoreno govorila o tome kako se njeno telo promenilo tokom godina i priznala da više nema konfekcijski broj koji je nosila na početku karijere.

„Više ne nosim farmerke broj 24, ali mislim da žene s godinama izgledaju lepše kada nisu toliko mršave“, rekla je.

Otkrila je i da je upravo njen suprug, muzičar Tom Kaulic, prvi primetio da joj nekoliko kilograma više zapravo bolje pristaje.

„Rekao mi je da bi trebalo više da jedem jer izgledam lepše sa malo više oblina. Bila sam iznenađena, jer u svetu mode uglavnom svi očekuju da budete što mršaviji. Kada danas pogledam stare fotografije, shvatam da je bio u pravu. Sa nekoliko kilograma više izgledam prirodnije i skladnije“, ispričala je.

Najviše voli mir i tišinu

Hajdi kaže da joj je pravi odmor upravo onaj bez tehnologije i stalnih sadržaja. „Mnogima su potrebni podkasti, muzika ili serije, ali ja volim samo da sedim na plaži i gledam u nebo. To me potpuno smiruje. Volim da nosim tange, kupam se u toplesu, osećam slobodu u vodi i jednostavno ne radim ništa“, rekla je čuvena manekenka.

Dodaje da takve trenutke bira na mestima gde ima dovoljno privatnosti. „Moj suprug i ja izgledamo kao pravi nemački turisti. Nosimo suncobran, stolice, prenosni frižider i sve što nam treba za ceo dan na plaži. Pešačimo kilometrima dok ne pronađemo miran kutak samo za nas. To nam je idealan odmor“, ispričala je kroz osmeh.

Poslednjih meseci društvo joj pravi i pas Fric, kojeg je udomila u aprilu nakon što je prethodno prošla kroz težak period i izgubila svoja dva dugogodišnja ljubimca.

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