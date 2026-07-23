Kažu da je marketing pola prodaje, a to očigledno zna i jedan prodavac lubenica čija je „reklama“ za lubenice nasmejala mnogo ljudi, a objavljena je na Instagram stranici „Podgorički vremeplov“.

Prodavac je želeo da naglasi koliko su lubenice koje prodaje slatke, pa je osmislio duhoviti natpis: „Slađa od tuđe žene.“

Opis je, naravno, izazvao brojne komentare na društvenim mrežama i nasmejao sve koji su ga videli. Neki su duhovito primetili: „To je nemoguće,“ „Nema ništa slađe od tuđe žene“, „Teško“.

Na sreću, bilo je i mnogo onih koji se nisu složili sa sloganom ovog prodavca, pa su pisali ispod njegove objave: „Tuđa žena je nesreća,“ „Reklama odbija oženjene,“ „Samo ako lubenice nisu pukle“ i slično.

Lubenice se možda nisu odmah rasprodale, ali je priča o duhovitom sloganu njihovog prodavca stigla do mnogo ljudi koji su se slatko nasmejali, čak i posvađali zbog slogana.

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