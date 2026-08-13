Godinama je pokušavao da smrša, brojao kalorije, menjao dijete i izbacivao različite namirnice, ali bi se kilogrami uvek vraćali. A onda je 46-godišnji Adam Džuniper iz Londona pronašao način ishrane koji je njemu konačno odgovarao.

Sa više od 120 kilograma došao je do oko 73,5, a tvrdi da su mu u tome mnogo pomogli, obični pirinčani krekeri.

Naravno, nije jedna namirnica „istopila“ kilograme preko noći. Adam je promenio način na koji jede i smanjio ukupan unos kalorija, ali kaže da su mu upravo pirinčani krekeri pomogli da ne poseže stalno za čokoladicama, keksom i brzom hranom.

Vozio bicikl, a kilogrami ipak išli gore

Zanimljivo je da Adam nikada nije bio potpuno neaktivan. Dok je ranije živeo van Londona, svakodnevno je biciklom prelazio oko 11 kilometara do posla.

Problem je bio ono što je radio ostatak dana.

Doručak je često preskakao, a kada bi ogladneo, uzimao bi ono što mu prvo padne pod ruku, kekse, čokoladice, hamburgere i druge kalorične grickalice.

Kada se 2015. preselio u London i bicikl zamenio metroom, stvari su otišle još dalje. Težina mu je stigla do oko 123 kilograma.

- Odeća mi je postajala sve veća. Bilo me je sramota kada kupujem košulju, jer je moja veličina često bila poslednja na polici ili je uopšte nije bilo - prisetio se.

Kilogrami su počeli da utiču i na njegovo samopouzdanje, kondiciju, pa čak i na intimni život.

Dijete nisu dugo trajale

Kao i mnogi koji godinama pokušavaju da smršaju, Adam je prošao kroz razne faze.

Brojao je kalorije, isprobavao različite režime, a jedno vreme je, kako kaže, jeo gotovo samo voće. Ništa od toga nije mogao dugo da održava.

Onda je otkrio pirinčane krekere i počeo njima da menja kalorične grickalice koje je ranije jeo između obroka.

Njihova prednost mu je bila jednostavna mogao je da pojede nekoliko komada, dobije osećaj da nešto gricka, a da pritom unese manje kalorija nego kada bi posegnuo za keksom ili čokoladom.

Ponekad ih je kombinovao sa jabukom, a tvrdi da ih nekim danima pojede i do deset.

Za sedam meseci ogromna promena

Kako kaže, prve rezultate primetio je već posle nekoliko nedelja.

Za oko sedam meseci izgubio je više od 44 kilograma, a danas navodi da ima oko 73,5 kilograma.

Osim što je promenio izgled, kaže da mu je mnogo važnije to što ponovo može bez problema da prati svog sina, ima više energije i bolje se oseća u sopstvenom telu.

Promenu je, kaže, primetila i supruga, a Adam se šali da mu njeni komplimenti posebno prijaju.

Nisu pirinčani krekeri čarobna namirnica

Njegova priča jeste zanimljiva, ali važno je naglasiti ono što se često izgubi u naslovima o mršavljenju ne postoji jedna namirnica koja sama po sebi skida desetine kilograma.

Adam je pirinčanim krekerima zamenio kaloričnije užine i tako uspeo da smanji ukupan unos energije. Upravo je taj širi obrazac ishrane, a ne samo jedna namirnica, ključan za gubitak težine.

Pirinčani krekeri pritom nisu naročito bogati proteinima ili vlaknima, pa nekoga neće dugo držati sitim. Zato ih je bolje posmatrati kao jednu od mogućih zamena za kaloričnije grickalice, a ne kao „tajnu dijetu“.

I sam Adam danas kaže da je najvažnije pronaći način koji možete da održite.

- Pronađite ono što odgovara baš vama. Možda će potrajati, ali moguće je - poručio je.

Njegov slučaj možda najbolje pokazuje da se velika promena nekada ne krije u komplikovanoj dijeti, već u tome da konačno prepoznate gde svakog dana unosite višak kalorija i pronađete zamenu sa kojom možete da živite na duže staze.