Ovan

Petak vam donosi nalet energije i želju da završite sve obaveze pre vikenda. Na poslu vas očekuje prilika da pokažete svoje sposobnosti, dok u ljubavi iskren razgovor može uneti više razumevanja. Veče je idealno za druženje i opuštanje.

Bik

Dan je povoljan za rešavanje finansijskih pitanja i donošenje praktičnih odluka. Vaš trud će biti primećen i nagrađen. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci sa partnerom, dok slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja im uliva osećaj sigurnosti.

Blizanci

Petak donosi mnogo komunikacije, novih ideja i zanimljivih susreta. Moguće su vesti koje će vas obradovati ili otvoriti nova vrata. U ljubavi budite iskreni i spontani. Veče je odlično za izlazak i druženje sa prijateljima.

Rak

Emocije su danas naglašene, ali ćete upravo zahvaljujući intuiciji doneti prave odluke. Posvetite pažnju porodici i ljudima koji vam znače. U ljubavi vas očekuje više bliskosti ako otvoreno pokažete svoja osećanja.

Lav

Vaša harizma i samopouzdanje dolaze do izražaja. Na poslu možete dobiti priznanje ili podršku za svoje ideje. U ljubavi vas očekuju prijatna iznenađenja i romantični trenuci. Iskoristite ovaj dan da zablistate.

Devica

Organizacija i strpljenje pomoći će vam da uspešno završite sve što ste planirali. Nemojte dozvoliti da vas sitnice opterete. U ljubavi pokažite više nežnosti i razumevanja. Veče je idealno za odmor i opuštanje.

Vaga

Petak donosi harmoniju u odnosima i priliku za lepe susrete. Vaša diplomatska priroda pomoći će da rešite svaki nesporazum. U ljubavi vas očekuje više romantike i topline. Prihvatite poziv za druženje.

Škorpija

Bićete odlučni i fokusirani na svoje ciljeve. Moguće je da ćete doneti važnu odluku koja će se pokazati kao ispravna. U ljubavi budite otvoreni za iskren razgovor i ne dozvolite da prošlost utiče na sadašnjost.

Strelac

Pred vama je dinamičan i optimističan dan. Moguće je kraće putovanje, zanimljiv susret ili nova prilika za napredak. U ljubavi vas očekuju spontani i lepi trenuci. Iskoristite svoju pozitivnu energiju.

Jarac

Vaša odgovornost i upornost donose dobre rezultate. Poslovne obaveze privodite kraju sa lakoćom, a finansije se postepeno stabilizuju. U ljubavi pokažite više emocija i posvetite vreme voljenoj osobi.

Vodolija

Neočekivani događaji mogu vam doneti zanimljive mogućnosti. Vaše originalne ideje privući će pažnju ljudi iz okruženja. U ljubavi budite spontani i otvoreni za nova iskustva. Dan je odličan za kreativne aktivnosti.

Ribe

Petak vam donosi unutrašnji mir i potrebu da usporite tempo. Intuicija će vas voditi ka dobrim odlukama, posebno kada su u pitanju emocije. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osećaj bliskosti. Veče provedite u atmosferi koja vas opušta i ispunjava.

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