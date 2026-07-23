Princeza Delfina od Belgije ne odustaje od svog izgleda za proslavu Nacionalnog dana.
Ona je 21. jula privukla je veliku pažnju kada se u Briselu pojavila sa ostatkom belgijske kraljevske porodice.
Delfinina mini-haljina bez rukava dizajnera Berta De Koninka imala je suknju do kolena sa prednje strane i slojeviti mini-kroj sa zadnje strane. Njen skulpturalni izrez u obliku srca spuštao se u siluetu sa kopčanjem na dugmad. Princeza je izgled upotpunila odgovarajućim jarkoružičastim fascinatorom prekrivenim sićušnim mašnama, kao i parom belih mrežastih rukavica bez prstiju do lakata. Svoj izgled zaokružila je sa Meri Džejn cipelama sa platformom.
Pedesetosmogodišnju princezu je pratio njen suprug, američki biznismen Džejms O’Her.
Odgovor
Nakon kritika na internetu zbog svog ansambla u boji fuksije, Delfina je imala oštar odgovor za kritičare.
„Ružičasta je prosto moja boja“, izjavila je za belgijski medij HLN. „Ona odiše radošću, zadovoljstvom i svetlošću. Svečana je — potpuno suprotna od crne.“
Delfina je takođe uzvratila onima koji su tvrdili da joj je suknja prekratka. „Još nije ni dovoljno kratka“, rekla je. „Sada je vreme da se nosi. Za nekoliko godina to možda više neće biti moguće, kada sve počne da se opušta.“
Princeza je demantovala da je pokušavala da „ukrade“ pažnju tokom važnog praznika. „Moj cilj apsolutno nije da privučem svu pažnju na sebe ili da je ukradem od nekog drugog. Uostalom, svako privlači pažnju na svoj način“, izjavila je.
„Kralj Filip, na primer, ima četvoro prelepe dece“, rekla je o svom polubratu i njegovoj deci. „Oni se ističu zato što su zaista predivni.“
Porodica
Delfina je ćerka belgijskog kralja Alberta II. Monarh, koji je abdicirao 2013. godine, zvanično ju je priznao kao člana kraljevske porodice nakon dugotrajne pravne borbe, koja se završila 2020. godine kada je DNK test dokazao da je Delfina Albertova biološka ćerka, prenosi People.
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