Sve njihove kolege bruje o ljubavnog trouglu i svađi između dve koleginice i nekadašnje prijateljice. One više čak i ne razgovaraju, a sve zbog muškarca!

Na premijeri treće sezone serije „Euforija“ u Los Anđelesu, svi su primetili jednu stvar – Zendeja i Sidni Svini ponašale su se kao da se ne poznaju! Iako su nekada bile bliske koleginice, cele večeri su se izbegavale i nisu imale nikakav kontakt.

Prema stranim medijima, tenzija među njima traje već dugo, a tokom snimanja i promocije nove sezone jedva da su komunicirale, osim kada moraju zbog posla, a svi znaju da su bile prijateljice. Čak su i intervjui organizovani tako da se njih dve ne sreću. A razlog je njihov kolega.

Ni manje ni više, to je Tom Holand, Zendejin momak! Čak se šuška da su se tajno venčali. Kako tvrde izvori bliski ovom trouglu, Sidni Svini je otvoreno flertovala s njim svaki put kada su se sretali. Naravno, to se Zendeji nije dopalo, a kojoj devojci bi se dopalo! I tako se Zendeja naljutila na prijateljicu i koleginicu Sidni Svini. Više se privatno ne druže, viđaju se na snimanjima kada moraju.

Fanovi su dodatno posumnjali da nešto nije u redu kada se Sidni nije pojavila na zajedničkoj promotivnoj fotografiji cele ekipe.

