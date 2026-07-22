Mnogi ljudi odlazak kod lekara odlažu u nadi da će tegobe proći same od sebe. Međutim, onkolog dr Jiri Kubeš, radijacioni onkolog i medicinski direktor Centra za protonsku terapiju u Pragu, upozorava da postoje simptomi koji su često tihi i neupadljivi, ali mogu biti razlog za dodatne preglede, naročito ako traju nedeljama ili se iznova vraćaju.

„Jedan simptom sam po sebi retko znači da osoba ima rak. U najvećem broju slučajeva uzrok je nešto sasvim drugo. Međutim, ako tegobe traju, pogoršavaju se ili su neuobičajene za vas, važno je da se javite lekaru i proverite o čemu je reč“, ističe dr Kubeš, a prenosi Mirror.

Umor koji ne prolazi ni posle odmora

Svi se povremeno osećamo iscrpljeno, posebno posle napornog perioda ili nekoliko neprospavanih noći. Ipak, ako umor traje nedeljama i ne prolazi ni nakon kvalitetnog sna ili odmora, trebalo bi potražiti savet lekara.

Kako objašnjava dr Kubeš, osobe koje boluju od raka često opisuju osećaj potpune iscrpljenosti koji ih sprečava da normalno obavljaju svakodnevne aktivnosti. Naravno, ovakav umor može biti posledica brojnih drugih stanja, poput anemije, poremećaja rada štitaste žlezde, infekcija ili hroničnog stresa, ali ga ne treba ignorisati ako je dugotrajan.

Kašalj koji traje nedeljama

Većina kašljeva izazvanih virusnim infekcijama prolazi za dve do tri nedelje. Međutim, ukoliko kašalj traje duže, postaje intenzivniji ili ga prate otežano disanje, bol u grudima ili iskašljavanje krvi, neophodno je javiti se lekaru.

„Uporan kašalj ne znači automatski da osoba ima rak pluća. Mnogo češće uzrok su infekcije, alergije ili druga oboljenja. Ipak, svaki kašalj koji traje neuobičajeno dugo zaslužuje pregled“, upozorava onkolog.

Gubitak kilograma bez očiglednog razloga

Ako mršavite, a niste promenili način ishrane niti ste povećali fizičku aktivnost, važno je da otkrijete uzrok. Neočekivan gubitak telesne težine može biti povezan sa različitim zdravstvenim problemima, zbog čega lekari preporučuju dodatne analize.

Dr Kubeš naglašava da se ovaj simptom nikada ne bi smeo zanemariti, naročito ako je praćen opštom slabošću ili drugim tegobama.

Ne paničite, ali nemojte ni čekati

Stručnjaci naglašavaju da nijedan od ovih simptoma sam po sebi ne znači da osoba ima rak. U najvećem broju slučajeva uzrok je neko drugo, mnogo bezazlenije stanje.

Ipak, ono što ne bi trebalo zanemariti jeste trajanje simptoma. Ako umor ne prolazi, kašalj traje nedeljama ili gubite kilograme bez jasnog razloga, razgovor sa izabranim lekarom može pomoći da se na vreme otkrije uzrok i, ukoliko je potrebno, započne lečenje.