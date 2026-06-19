Ema Heming otvoreno je govorila o izazovima kroz koje je prošla poslednjih godina dok je negovala supruga Brusa Vilisa, a povodom svog 50. rođendana podelila je emotivnu poruku i redak porodični snimak.

Bivša manekenka objavila je na Instagramu stari video na kojem Brus Vilis peva pesmu „Srećan rođendan“ visokim glasom nakon što je udahnuo helijum iz balona.

U pozadini se čuje smeh njihovih ćerki, Mejbel i Evelin, dok slavni glumac pleše, šali se i zabavlja porodicu.

U opisu objave Ema je priznala da sa ulaskom u pedesete zatvara iza sebe, kako je rekla, „tešku deceniju“.

Istakla je da je ponosna na sve kroz šta je prošla - kao supruga, majka, negovatelj i aktivista - posebno nakon što je Brusu dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD).

Ema je govorila i o radu fondacije Emma & Bruce Willis Fund, koja podiže svest o frontotemporalnoj demenciji, pruža podršku porodicama i negovateljima i pomaže istraživanja ove bolesti.

Povodom rođendana otkrila je i svoju najveću želju.

„Želim da porodice koje se suočavaju sa demencijom dobiju više podrške, razumevanja i resursa“, poručila je.

Podrška je stigla i od članova porodice, uključujući Brusove ćerke Rumer i Talulu Vilis. Počast Emi odala je i Brusova bivša supruga, glumica Demi Mur, koja je na društvenim mrežama pohvalila njen trud i istakla koliko je ponosna što je deo njihove porodice.

Podsetimo, Brusu Vilisu je 2023. godine dijagnostikovana frontotemporalna demencija, neurološko oboljenje koje utiče na ponašanje, ličnost i sposobnost govora.

Od tada je Ema Heming postala jedan od najglasnijih glasova podrške negovateljima i porodicama koje prolaze kroz sličnu borbu, često javno govoreći o izazovima sa kojima se suočavaju.