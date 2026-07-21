Dinstanje luka je, realno gledano, jedna od onih faza kuvanja koje većina ljudi obavlja po navici. Iseckamo luk, stavimo ga na ulje i često napustimo kuhinju dok čekamo da se pripremi. Kada se vratimo, ceo prostor već miriše na prženi luk, a on neretko ostane tvrd i žilav, dok varenje nakon obroka može da bude prilično neprijatno.

Ako želite da izbegnete nepotreban nered i poboljšate ukus jela, vreme je da isprobate trikove koje koriste iskusni kuvari.

Dinstanje luka može da postane prava mala kulinarska tajna uz pomoć nekoliko jednostavnih dodataka. Nisu potrebne komplikovane tehnike, već samo prstohvat sode bikarbone i malo šećera, sastojci koje mnogi već imaju kod kuće. Kada se dodaju odmah na početku pripreme, luk se pretvara u potpuno drugačiju namirnicu.

Soda bikarbona pomaže da se struktura luka brže razgradi, pa on postaje mekan, gladak i kremast. Umesto dugog čekanja i komadića luka koji ostaju čvrsti u jelu, dobija se svilenkasta tekstura koja se savršeno povezuje sa ostalim sastojcima.

Mala količina šećera nema zadatak da zasladi jelo, već da naglasi prirodnu aromu luka i doprinese bogatijem ukusu karamelizacije, bez neprijatne gorčine koja može nastati kada povrće zagori.

Najbolje od svega je to što soda bikarbona pomaže u uklanjanju neprijatnog sumpornog mirisa, pa više nećete morati da uključujete aspirator na najjače ili da otvarate prozore tokom hladnih dana.

Zaboravite na tešku zapršku

Ako volite kremasta i gusta jela, ali vam smeta brašno i klasična zaprška koja često opterećuje stomak, ovaj trik može biti od velike pomoći. Ovako pripremljen luk postaje toliko mekan da se gotovo potpuno pretvara u kremastu masu koja prirodno daje gustinu svakom jelu.

Sosovi dobijaju puniji ukus, a čorbe postižu onu pravu domaću teksturu bez dodatka brašna. Rezultat je laganije i prijatnije jelo koje se lakše vari.

Kako da pripremite luk na ovaj način?

Postupak je jednostavan i potrebno je samo da pratite nekoliko koraka.

Stavite iseckan luk na zagrejano ulje ili mast.

Dodajte odmah prstohvat sode bikarbone i malo šećera.

Mešajte dok luk ne omekša i ne dobije privlačnu zlatnu boju.

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