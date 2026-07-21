Led u zamrzivaču često može da predstavlja veliki problem, naročito tokom letnjih meseci kada se naslage stvaraju mnogo brže. Umesto stalnog odmrzavanja i uklanjanja leda, postoji jednostavan trik sa jednom namirnicom koji mnogi primenjuju.

Do stvaranja leda dolazi kada prilikom otvaranja vrata u zamrzivač uđe topao i vlažan vazduh. Vlaga se na hladnim površinama pretvara u sitne kristale koji se postepeno nakupljaju i formiraju slojeve leda.

Tokom leta ovaj proces je dodatno pojačan zbog visokih temperatura, ali na količinu leda utiču i svakodnevne navike pri korišćenju zamrzivača.

Najčešći uzroci stvaranja naslaga su često otvaranje vrata, unošenje hrane koja nije dovoljno ohlađena, dotrajala guma na vratima koja ne zatvara dobro, previše napunjen zamrzivač koji otežava protok hladnog vazduha, kao i velika razlika između spoljne i unutrašnje temperature.

Zbog toga se preporučuje da vrata zamrzivača budu otvorena što kraće, da se topla hrana prethodno ohladi i da se redovno proverava da li dihtung na vratima pravilno prijanja.

Jedan od trikova koji se često koristi u domaćinstvima jeste nanošenje veoma tankog sloja jestivog ulja na unutrašnje površine zamrzivača nakon njegovog odmrzavanja.

Postupak je jednostavan. Nakon što se zamrzivač potpuno očisti i osuši, mekom krpom se nanese mala količina suncokretovog, maslinovog ili drugog neutralnog ulja na delove gde se led najčešće stvara.

Važno je da sloj ulja bude veoma tanak i gotovo neprimetan, dok se sav višak obavezno uklanja.

Iako nema dovoljno naučnih dokaza koji potvrđuju da ova metoda pouzdano sprečava stvaranje leda, mnogi korisnici navode da im pomaže da se naslage sporije formiraju i da održavanje zamrzivača bude jednostavnije.

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