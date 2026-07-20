Zanosna glumica Sofija Vergara bila je među brojnim poznatim ličnostima koje su sa tribina stadiona „MetLife“ u Nju Džerziju pratile finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine. Ipak, više od same utakmice pažnju javnosti privukao je njen dolazak sa novim dečkom, a bliskost su svima pokazali.

Svi su mogli da vide kako su tokom meča razmenjivali zagrljaje, mazili se i pozirali zajedno, dok su fotografije ubrzo osvanule na Sofijinom Instagram profilu.

Ko je novi dečko Sofije Vergare?

Daglas Čabot je američki biznismen i investitor koji uspešno posluje u sektoru tehnologije i nekretnina, a nije deo sveta šou-biznisa. Mlađi je 13 godina od Sofije Vergare, a u vezi su od kraja prošle godine, kada su prvi put viđeni zajedno na putovanjima.

Iako novog dečka uglavnom drži dalje od očiju javnosti, poslednjih meseci Sofija se sve češće pojavljuje s njim, a finale Svetskog prvenstva bilo je jedno od njihovih najzapaženijih zajedničkih pojavljivanja.

Vergara je na utakmicu došla u društvu sina, novog dečka i prijatelja. Na Instagramu je objavila niz fotografija i snimaka sa stadiona, među kojima su i romantični selfiji sa mlađim dečkom. Na jednoj fotografiji njih dvoje zagrljeni uživaju u atmosferi dok se u pozadini igra finale, a uz objavu je napisala: „Uzbuđenje Svetskog prvenstva.“

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