Dok mnogi stare novine bez razmišljanja bacaju u kantu za reciklažu, u nekim domaćinstvima one i dalje imaju veoma korisnu namenu. Stanovnici Finske, ali i zemalja sa mnogo kiše i vlažnim vremenom, odavno koriste jednostavan trik koji pomaže da hodnik ostane čist, a podovi zaštićeni. Sve što je potrebno jeste da nekoliko listova novina stavite ispod otirača na ulaznim vratima. Na prvi pogled možda zvuči čudno, ali ovaj mali trik može da napravi veliku razliku, posebno tokom perioda kada se u kuću stalno unosi vlaga sa obuće, piše Žena.rs.

Kako novine pomažu?

Kada uđemo u kuću po kiši ili snegu, deo vode i prljavštine ostaje na obući. Otirač pokupi najveći deo nečistoće, ali vlaga često prođe kroz njega i zadrži se između otirača i poda. Upravo tu novine mogu da pomognu. Papir upija višak vlage i sprečava da voda dugo ostane u kontaktu sa parketom, laminatom ili drugim podnim oblogama. Na taj način smanjuje se mogućnost pojave fleka, neprijatnih mirisa i oštećenja poda. Ovaj trik posebno može biti koristan u domovima sa drvenim podovima, koji su osetljiviji na vlagu.

Koliko često treba menjati novine?

Ukoliko je vreme suvo, dovoljno je da ih zamenite povremeno. Tokom kišnih perioda najbolje je staviti nove listove na nekoliko dana, jer papir kada se potpuno natopi više ne može efikasno da upija vodu. Najbolje je koristiti obične novine, ali mogu poslužiti i:

stari časopisi presavijeni u nekoliko slojeva,

papir za pakovanje,

kraft papir,

papirni ubrusi.

Važno je samo da papir bude dovoljno debeo kako bi mogao da zadrži vlagu. Jednostavan trik koji ništa ne košta Za razliku od skupih sredstava za čišćenje i zaštitu podova, ovaj trik zahteva samo ono što mnogi već imaju kod kuće. Sledeći put kada budete spremali stare novine za bacanje, možda ćete ih prvo staviti ispod otirača, jer upravo tamo mogu da budu mnogo korisnije nego u kanti za papir.