Njegovo mesto sve više zauzima zebra dezen, koji se vraća u potpuno novom izdanju. Umesto upečatljivog i pomalo ekstravagantnog izgleda kakav je imao ranije, moderna verzija zebra printa donosi mnogo više elegancije i sofisticiranosti. Crno-bele pruge sada se pojavljuju na jednostavnim krojevima, kvalitetnim tkaninama i komadima koji izgledaju luksuzno, ali nenametljivo.

Iako mnogima na prvi pogled zebra print deluje kao hrabar izbor, upravo je njegova jednostavnost ono što ga čini praktičnim. Pošto sam po sebi dovoljno govori, nije potrebno mnogo detalja da bi kombinacija izgledala efektno. Najsigurnija varijanta jeste da ga spojite sa neutralnim bojama. Crna, bela, krem, bež ili braon nijanse savršeno balansiraju upečatljive pruge i daju celom izgledu elegantnu notu. Letnji materijali poput lana i pamuka dodatno doprinose opuštenom, ali stilizovanom utisku.

Zebra print se odlično uklapa uz jednostavne sandale, pletene torbe ili diskretan nakit, pa bez mnogo truda može da izgleda moderno i dnevno i večernje.

Kako da ga nosite ako niste ljubitelj upadljivih komada?

Za one koji nisu spremni da odmah obuku haljinu ili pantalone sa ovim dezenom, dovoljno je početi od detalja. Marama, torba, kaiš ili obuća sa zebra motivom mogu da osveže čak i najjednostavniju kombinaciju. Sa druge strane, komadi poput lepršave haljine, suknje ili košulje sa ovim printom mogu postati glavni adut letnjeg garderobera. Ključ je da ostatak kombinacije ostane miran i jednostavan.

Zebra print je zapravo savršen spoj smelosti i elegancije – dovoljno je upečatljiv da privuče poglede, ali dovoljno sofisticiran da ne deluje prenaglašeno. Upravo zato ove sezone postaje jedan od najzanimljivijih izbora za žene koje žele da osveže stil, a da pritom zadrže dozu otmenosti.