Buđ u kupatilu jedan je od najčešćih problema u domaćinstvu, posebno na ivicama tuš-kabine gde se vlaga najduže zadržava. Iako mnogi misle da je potrebno mnogo truda kako bi se uklonila, jedna žena tvrdi da je pronašla jednostavno rešenje.

Svoje iskustvo podelila je u Fejsbuk grupi posvećenoj savetima za čišćenje.

Na delove tuš kade gde se pojavila buđ postavila je komadiće vate natopljene izbeljivačem i ostavila ih da deluju tokom noći. Kada ih je ujutru uklonila, ivice tuš kabine bile su čiste, bele i bez vidljivih tragova buđi.

Rezultat ju je toliko iznenadio da je fotografije podelila sa ostalim članovima grupe, a objava je ubrzo privukla veliki broj komentara.

Mnogi su napisali da su i sami isprobali sličan postupak i da su zadovoljni rezultatima. „Odlična ideja. Koristila sam izbeljivač i ranije, ali nikada nisam stavila vatu da stoji preko noći“, napisala je jedna žena.

Druga je dodala da je upravo duže vreme delovanja izbeljivača ključ uspeha i da se razlika vidi već narednog jutra.

Napomena: Izbeljivač treba koristiti pažljivo, uz dobro provetravanje prostorije i zaštitne rukavice. Takođe, nikada ga ne treba mešati sa drugim sredstvima za čišćenje, posebno onima koja sadrže amonijak ili kiseline, jer može doći do stvaranja opasnih gasova.

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