Fikus ili gumijevac je omiljena sobna biljka i spada u porodicu dudova (Moraceae), to je biljka koja se odlikuje mnogobrojnim vrstama različitog rasta i listova. Primera radi, ficus elastica ima veliko lišće oblika bucmaste elipse i šiljate crvene pupoljake listova koji izgledaju vrlo je dekorativno dok fikus bendžamina ima puno malih listova i vrlo podseća na drvo.

Razmnožavanje orezivanje fikusa



Većina fikusa će dobro tolerisati orezivanje i to možete učiniti ako želite da ograničite njegov rast. Ove gornje reznice možete koristiti za razmnožavanje tako što ćete ih staviti u zemlju nakon što ih tretirate prahom za korenje ili ih stavite u vodu, a kada se ukorene, presadite ih u zemlju. Nakon rezidbe biljke, pažljivo je zalijte i čuvajte tek nakon mesec dana.

Briga o fikusu

Fikusi često gube lišće nakon sticanja. Ovo je posledica šoka selidbe, pa ficus_benjamin obezbeđuje redovno zalivanje i obilje svetlosti i vlage u periodu adaptacije na novo stanište. Svakih 14 dana, a tokom leta češće, prskajte biljku ili joj operite listove mlakom vodom. Ako perete listove, možete rastvoriti malo deterdženta u vodi, a zatim isprati listove čistom vodom. Uglavnom se peru listovi krupnolisnih fikusa jer se listovi sitnolisnih fikusa mogu oštetiti i to može dovesti do sušenja.

Poželjno je da uz biljku zalepite štap za koji ćete je vezati tako da ima oslonac dok je stabljika još mlada. Tokom starenja najčešće otpadaju najstariji listovi, ali ako se to dogodi mladoj biljci, verovatno je previše zalivate. Ako opadajuće lišće imaju smeđe mrlje, to ukazuje da je prostorija u kojoj se nalazi fikus previše hladna.

Zalivanje, prskanje, voda i vlaga za fikus



Fikus je veoma osetljiv na prekomernu vlagu u zemlji kao i na neredovno zalivanje, pa mu u takvim slučajevima listovi žute i opadaju. Zato treba obratiti pažnju na dobru drenažu, odnosno odvod vode iz saksije. Uverite se da je zemlja uvek umereno vlažna i nikada potpuno suva. Zalivajte ga jednom nedeljno zimi i dva puta nedeljno leti.

Fikus ne voli da voda ostane u njegovoj podlozi, pa nakon zalivanja uklonite višak vode iz supstrata. U leto, čuvajte ga dva puta mesečno.

Transplantacija fikusa

Fikuse, kada su mladi, treba presađivati jednom godišnje, dok se starije biljke mogu presađivati svake dve do tri godine. Dodajte pesak, malo ilovače i treseta u humus, rastresito tlo za saksije.

Fikus godinama razvija vazdušne korene, koje ne treba seći. Mlade biljke se presađuju u malo veće saksije, a kada su biljke stare i otežane za presađivanje, skinite gornji deo zemlje i prekrijte ga svežom zemljom. Ako su gornji listovi fikusa manji od donjih, to znači da biljka gladuje, odnosno da joj je potrebna hitna transplantacija.