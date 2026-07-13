Ako bi trebalo da opišete emocionalno zdravu osobu, nekoga ko je dobro prilagođen i definitivno nije zao, koje osobine biste toj osobi pripisali?

To je pitanje koje vekovima intrigira filozofe, naučnike, terapeute… Sigmund Frojd je „zdravu osobu“ opisivao kao nekoga ko može „da voli i radi“. Abraham Maslov kaže da je zdrava osoba osoba koja je „samoostvarena“, što znači da je „u punoj meri iskoristila svoje talente, bivajući pri tom svesna svojih ograničenja“.

Nova studija sprovedena na Univerzitetu Kalifornije naučnicima je pomogla da definišu specifične osobine koje bi osoba koja je u psihološkom smislu dobro prilagođena trebalo da ima.

U studiji koja je objavljena u stručnom časopisu Journal of Personality and Social Psychology, 214 psihologa zamoljeno je da opiše psihološki zdravu osobu, uz pomoć 30 osobina.

Osobine su izvučene iz onoga što je poznato kao pet velikih karakteristika ličnosti:

– ekstraverzija (koliko je osoba društvena i komunikativna),

– otvorenost ka iskustvu (koliko je osoba intelektualno radoznala),

– savesnost,

– prijatnost (koliko je osoba kooperativna ili saosećajna) i

– neuroticizam (koliko je osoba anksiozna, depresivna ili gnevna).

Svaka od ovih pet kategorija je zatim raščlanjena na više osobina koje opisuju specifična ponašanja.

Da bi dobili širi uvid, autori studije su zamolili i dve grupe studenata psihologije (ukupno 500 njih) da urade isto, dakle, da opišu emocionalno/psihološki zdravu osobu uz pomoć 30 karakteristika koje su im ponuđene.

Analiza dobijenih odgovora pokazala je da i psiholozi i studenti emocionalno zdravom osobom smatraju onu koja ima sledeće osobine: otvorena je za emocije, prepušta se pozitivnim osećanjima i iskrena je. Kod emocionalno zdrave osobe, neuroticizam je vrlo slabo zastupljen, što i nije neko iznenađenje.

„Psihološki/emocionalno zdrava osoba može se opisati kao sposobna da doživi i izrazi emocije, iskrena je, topla, prijateljski nastrojena, koja ima vere u sopstvene sposobnosti, emocionalno stabilna i donekne otporna na stres“.

Ono što je važno napomenuti je da sve ove osobine koje su odlike emocionalno zdravih ljudi mogu da se steknu/nauče i neguju, ili koriguju. Bilo kroz terapiju, bilo radom na sebi i vežbanjem.

Znate, nije lako biti „dobar i ljubazan“ svakog dana. Niko i nije takav svakog dana. Ali, ako najčešće niste „dobri i ljubazni“, probajte ponekad. Možda vam se dopadne.