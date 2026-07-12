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Smrdi vam iz odvoda čim padne kiša? Vodoinstalater otkrio rešenje za 100 dinara!

Provereno rešenje za neprijatan miris iz odvoda posle kiše.

Autor:  Vesna Vukadinović
12.07.2026.10:28
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Smrdi vam iz odvoda čim padne kiša? Vodoinstalater otkrio rešenje za 100 dinara!
Foto: Shutterstock | FOTO JOURNEY
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U slivnicima kupatila i kuhinje, kao i iz odvoda u lavabou, kadi, sudoperi, sakupljaju se ostaci prljavštine, sapuna, hrane i vremenom nastaje neprijatan miris. Majstor Mića je pristao da otkrije kako da sami rešite problem, i to za male pare.

Neprijatan miris iz odvoda se raširi celom kućom i nekada je nepodnošljiv. Osim toga, od zadržavanja prljavštine, odvod može da se zapuši i napravi problem. Potrudite se da ga redovno čistite, a za neprijatan miris postoji jednostavno rešenje. Nema potrebe da koristite hemikalije koje mogu biti štetne po zdravlje i skupe su. Upotrebite prirodne sastojke koje već imate u kuhinji.

Šta vam je potrebno?

400 ml sirćeta

3 kašike sode bikarbone

5 litara vode

Šta treba da uradite?

Prvo sipajte sodu bikarbonu u odvod, a onda polako sipajte sirće, jer će zapeniti. Ostavite da odstoji bar pola sata, pa sipajte vruću vodu. To će očistiti svu zaostalu prljavštinu i ostatke masnoće, pa će neprijatan miris nestati. Ukoliko vam ovo ne pomogne ili se neprijatan miris stalno javlja, vodoinstalater kaže da u tom slučaju treba zameniti sifon, jer je možda neispravan ili oštećen. Ukoliko niste vični majstorisanju, za to pozovite vodoinstalatera.

Video:

emb

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