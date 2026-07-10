Pevačica Džesika Simpson (46) nedavno je šokirala drastičnom promenom imidža popraćenom velikim gubitkom kilograma. Naime, iza pevačice je dugogodišnja bitka s kilogramima i zavisnostima.

Džesika je imala jednu od najvećih transformacija u Holivudu. Nekadašnja slatkica i se*s simbol u jednom trenutku je težila 117 kilograma, a onda je u rekordnom roku uspela da izgubi 50 i vrati "staru liniju".

Pevačica i glumica otvoreno je progovorila o svojim problemima s alkoholom, ali i o tome kako joj je nakon treće trudnoće bilo teško rešiti se viška kila koji se pre svega negativno odrazio na njeno zdravlje.

Redukovanom ishranom i redovnim treninzima potpuno je transformisala svoje telo, a kako se u međuvremenu saznalo, držala se takozvane dijete za resetovanje. Upravo zahvaljujući njoj Džesika je tri puta mršavila, odnosno popravljala liniju nakon svake trudnoće.

Otvoreno je pričala i o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula i negativnim iskustvima koje imala s njima. U memoarima "Open Book" iz 2020. godine otkrila je da je išla na dve abdominoplastike, a nakon druge operacije je zbog infekcije provela devet dana u bolnici.