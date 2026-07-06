Rik Hofman, zvezda popularne serije Suits, vratio se na Instagram i iznenadio pratioce velikom fizičkom transformacijom. Glumac je objavio fotografiju ispred ogledala na kojoj se vidi da je znatno smršao i pustio dugu kosu, zbog čega ga mnogi fanovi u prvi mah nisu prepoznali.

Na pitanje kako je postigao ovakvu promenu, Hofman je otkrio da se pridržava režima ishrane koji uključuje intenzivni povremeni post i keto dijetu, kao i da je u potpunosti izbacio alkohol.

Glumac, koji je publika zavolela kao advokata Luisa Lita u seriji, ranije je otvoreno govorio o svojim zdravstvenim problemima. Ispričao je da mu je sa 23 godine dijagnostikovan opsesivno-kompulzivni poremećaj, zbog kojeg se godinama borio sa jakom anksioznošću. Ipak, smatra da ga je to iskustvo oblikovalo i pomoglo mu da izgradi uspešnu karijeru.

U seriji Suits Hofman je igrao zajedno sa Megan Markl, Gabriel Macht, Sarah Rafferty i Patrick J. Adams.





Kako vam se čini njegova transformacija?



