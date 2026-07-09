Glumac Bogdan Kuzmanović, poznat po ulozi obezbeđenja Rokija u seriji "Srećni ljudi", danas izgleda drugačije. Serija, koja je bila jedna od najpoznatijih domaćih serija, emitovana je od 1993. do 1996. godine, a reprize se i dalje prikazuju.

Pored zanimljive radnje, serija je ostala zapamćena i po izvanrednoj glumačkoj postavi. Mnogi glumci su stekli veliku slavu zahvaljujući ovom projektu. Bogdan Kuzmanović, koji je u seriji igrao Rokija, posebno je privukao pažnju. Pojavio se u desetoj, osamnaestoj i devetnajstoj epizodi, a njegova uloga je osvojila mnoge obožavaoce, naročito pripadnice ženskog pola.

Danas, Bogdan ima 60 godina i značajno se promenio. Povukao se iz sveta filma i televizije, fokusirajući se na pozorište. O njegovom privatnom životu se malo zna, a poslednje dostupne fotografije su od pre nekoliko godina.