Ako vam je paradajz počeo da vene, krastavci žute, a paprike odbacuju cvetove, nemojte odmah kriviti sunce. Istina je da najveći problem često nije vrućina, već način na koji zalivamo baštu.

Mnogi misle da je dovoljno samo uzeti crevo i dobro natopiti zemlju. Međutim, agronomi upozoravaju da upravo zbog nekoliko uobičajenih grešaka biljke usred leta mogu da propadnu za svega nekoliko dana.

1. Ledena voda pravi šok korenu

Koliko god vam delovalo praktično da sipate vodu direktno iz bunara ili slavine, to je jedna od najvećih grešaka.

Zemlja je usijana, a ledena voda izaziva stres korenu. Biljka tada sporije raste, teže usvaja hranljive materije i može da odbaci cvetove i plodove.

Najbolje je da voda odstoji u buretu ili većoj posudi i dostigne približno spoljašnju temperaturu.

2. Zalivanje usred dana

Mnogi baš tada uzmu crevo u ruke, ali to je najgori trenutak.

Većina vode ispari pre nego što stigne do korena, a kapljice na listovima mogu povećati rizik od oštećenja i razvoja bolesti.

Baštu je najbolje zalivati rano ujutru ili uveče, kada sunce oslabi.

3. Malo vode svaki dan

Na prvi pogled izgleda da biljke redovno zalivate, ali zapravo vlažite samo površinski sloj zemlje.

Korenu to nije dovoljno.

Mnogo je bolje zalivati ređe, ali obilnije, kako bi voda stigla do dubine od oko 30 centimetara, gde se nalazi najveći deo korena.

4. Gola zemlja na suncu

Ako oko biljaka nema malča, zemlja se leti veoma brzo pregreva i gubi vlagu.

Sloj pokošene trave, slame ili piljevine zadržava vlagu, hladi zemljište i usporava rast korova.

5. Jak mlaz iz creva

Snažan mlaz može da spere zemlju i ogoli koren biljke.

Zbog toga je mnogo bolje koristiti kantu sa ružom za zalivanje, raspršivač ili sistem "kap po kap".

6. Sve biljke ne traže isto

Ovo je greška koju mnogi prave.

Paradajz voli ređe, ali obilno zalivanje direktno u koren.

Krastavci traže stalnu vlagu i zalivanje na svaka dva do tri dana.

Paprika i patlidžan brzo odbacuju cvetove ako ostanu bez vode, dok kupus spada među najveće "žednice" u bašti.

Šargarepa i cvekla vole duboko zalivanje, ali bez naglih promena vlažnosti, jer u suprotnom mogu da ispucaju.

7. Zalivanje po rasporedu, a ne po zemlji

Nije svaka sedmica ista.

Ako je pala kiša, dodatno zalivanje može da dovede do truljenja korena. S druge strane, vetar i visoke temperature isuše zemlju mnogo brže.

Pre nego što uključite crevo, proverite zemlju nekoliko centimetara ispod površine. Ako je još vlažna, sačekajte.

U julu nije važna samo voda

Pored pravilnog zalivanja, agronomi savetuju da u ovom periodu smanjite đubriva bogata azotom, a više koristite kalijum i fosfor, koji pomažu formiranje plodova.

Paradajzu redovno uklanjajte zaperke i donje listove, a krastavce berite na svaka dva dana kako ne bi prerasli.

Ako ste već izvadili luk ili beli luk, ne ostavljajte prazne leje. Jul je odličan za setvu mirođije, rukole, zelene salate, spanaća, rotkvice, repe, dajkona i kineskog kupusa.

Na kraju, zapamtite jednu stvar, ni najskuplje đubrivo neće pomoći ako biljke pogrešno zalivate. Topla odstajala voda, obilno zalivanje ujutru ili uveče i sloj malča često prave veću razliku od bilo kog preparata iz poljoprivredne apoteke.