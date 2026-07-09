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Smokve za zdravlje i izgled: Za kožu, sluh, pluća, grlo, ali ne mogu da se jedu bez mere

Što se tiče svežih smokava, i pored toga što nemaju mnogo kalorija, nikome se ne preporučuje konzumiranje više od nekoliko svežih voćki dnevno

Autor:  Slobodanka Ćorić
09.07.2026.15:00
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Smokve za zdravlje i izgled: Za kožu, sluh, pluća, grlo, ali ne mogu da se jedu bez mere
Foto: Shutterstock | Shutterstock/SabbirDigitall/editiorial
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Sveže smokve su izuzetno bogate hranljivim sastojcima, a još jedan njihov veliki kvalitet je to što imaju nisku kalorijsku vrednost. Postoji dokazana naučna tvrdnja da ljudi skloni određenim alergijama treba da ih izbegavaju.

Sveže smokve i njihov nutritivni sastav

Jedna sveža smokva normalne veličine sadrži oko 30 kalorija, 8 grama ugljenih hidrata i 1 gram vlakana. U njima se nalazi bogatstvo minerala kao što su magnezijum, kalijum, bakar. Takođe, i visok sadržaj vitamina K, uz grupu B vitamina (B1, B2 i B6).

Međutim, nutritivne analize kažu da su suve smokve bogate šećerom, i da imaju više kalorija. Zbog toga je značajno da prvenstveno osobe koje imaju probleme sa nivoom šećera u krvi obrate pažnju na količine koje unose.

Što se tiče svežih smokava, i pored toga što nemaju mnogo kalorija, nikome se ne preporučuje konzumiranje više od nekoliko svežih voćki dnevno. Sa suvim smokvama treba biti još oprezniji, i u odnosu na zdravstveno stanje posavetovati se sa stručnim licem.

Koristi koje imamo ako jedemo sveže smokve

Najpre, pomažu kod varenja i sprečavaju zatvor. Postoje i davni zapisi da su se koristile kao domaći lek za lečenje opstipacije. Takođe, smokve smanjuju rizik od srčanih bolesti.

Ako se unose u malim količinama, zahvaljujući svojoj slatkoći mogu da pomognu u održavanju dobrog nivoa šećera u krvi. Nakon što pojedete nekoliko smokava, nećete imati osećaj da vam nešto slatko nedostaje, ili da morate da se hitno zasladite iako ste siti.

Smokve mogu da pomognu regulaciji nivoa šećera u krvi

Jedna mala studija rađena devedesetih godina kaže da je od 10 osoba sa dijabetesom tipa 1, četvoro uspelo da smanji potrebu za insulinom. Referentna grupa je uzimala čaj od listova smokve pre doručka. To je umanjilo njihove potrebe za insulinom. U toku jednog meseca su nastavili da piju čaj od smokve, a njihove doze insulina smanjile su se za oko 12 odsto.

Takođe, jedno istraživanje se bavilo merenjem GI (glikemijskog indeksa) pića koja sadrže velike doze ekstrakta ploda smokve. Pokazalo se da je on niži od GI ovog svežeg voća. Ipak, nikako ne sme da se zaboravi da sušene smokve sadrže izuzetno veliku količinu šećera, pa bi osobe koje imaju ove probleme trebalo da ograniče njihov unos, ili da ih izbegavaju.

Opstipacija kao problem i uticaj svežih smokava

U studiji u kojoj je učestvovalo 150 ljudi sa sindromom iritabilnog kolona uz opstipaciju, utvrđeno je da su osobe koje su konzumirale 4 sušene smokve dnevno imale značajno smanjenje simptoma (bol, opstipacija, nadimanje, gasovi).

Jedno istraživanje sa 80 ispitanika pokazalo je da je redovan dodatak svežih smokava u ishranu tokom 8 nedelja značajno smanjio opstipaciju, u odnosu na one koji su bili kontrolna grupa.

Smokve i holesterol

Studije rađene na životinjama pokazale su određene pozitivne promene nivoa ukupnog holesterola i triglicerida u toku, i nakon suplementacije ekstraktom lista smokve.

Međutim, u višenedeljnoj studiji kod 83 osobe sa povišenim tzv.lošim holesterolom, koje su svakodnevno konzumirale nekoliko svežih smokava, nije bilo promena u nivou ukupnog holesterola.

Da li su smokve dobre za kožu

Dosadašnje studije su pokazale i da smokve mogu da daju neke povoljne efekte na našu kožu, posebno kod osoba sa alergijskim dermatitisom. Dobro je reagovala i suva koža koja je izgubila svoju hidratanstnost zbog alergija, čestih promena, češanja i pucanja.

Naime, posmatranjem antioksidativnih efekata kombinacije voćnih ekstrakata, uključujući i ekstrakt smokve na ćelije kože, bila je smanjena razgradnja kolagena i smanjen broj bora. I u ovom slučaju je potrebno više kliničkih istraživanja na ljudima.

Negativni efekti konzumiranja velike količine svežih smokava

Kao i kod prekomernog konzumiranja bilo koje namirnice, i smokve mogu da budu potencijalno štetne. Ako se koriste kao domaći lek za opstipaciju ali u većim količinama, mogu da izazovu dijareju ili druge probavne probleme.

Budući da obiluju vitaminom K, smokve mogu da dođu u negativnu interakciju sa antikoagulantnom terapijom i da smanje njenu efikasnost. 

Na kraju, neke osobe mogu da budu alergične na smokve. Ako su ispitivanja pokazala da ste alergični na polen breze, verovatno je da ćete imati alergijsku reakciju i na konzumiranje svežih smokava. I na prirodni lateks koji se nalazi u smokvama, neke osobe mogu da budu alergične.

Smokve varenje dijabetes alo najzena

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