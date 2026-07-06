Princeza od Velsa, Kejt Midlton, uspešno je završila zahtevni humanitarni izazov „National Three Peaks Challenge“, popevši se na najviše vrhove Engleske, Škotske i Velsa za manje od 24 sata kako bi prikupila sredstva za obolele od raka.

Na cilju su je dočekali princ Vilijam i deca, ali je tek naknadno otkriveno da je tokom celog izazova uz nju bio i njen brat Džejms Midlton, koji je tako ispunio obećanje dato sestri kada joj je pre dve godine dijagnostikovan rak.

Ispunjeno obećanje i emotivna poruka

Džejmsovo učešće u ovom izazovu ima duboko lično značenje. Kada je u martu 2024. godine objavljena vest o bolesti princeze, podelio je njihovu fotografiju iz detinjstva uz reči: „Tokom godina zajedno smo osvojili mnoge planine. Kao porodica, osvojićemo i ovu zajedno s tobom.“

Sada je to obećanje ispunio i doslovno. U emotivnoj objavi nakon završetka izazova nije krio koliko je ponosan na sestru.

„Neizmerno sam ponosan na svoju dragu sestru. Pre dve godine rekao sam ti da ćemo se zajedno popeti na ovu planinu. Dok si bila u bolnici razgovarali smo o planinarenju i neverovatnoj isceljujućoj moći koju priroda može imati za telo i um. Zato mi je bila velika čast što sam mogao da budem uz tebe u ovom izazovu“, napisao je Džejms.

Dodao je da ga sestrina snaga svakodnevno inspiriše.

„Videti koliko si daleko stigla zaista je inspirativno. Tvoja snaga, istrajnost i odlučnost, dok si istovremeno neverovatna majka, supruga, ćerka i sestra, inspirišu mene i mnoge druge svakog dana. Ostani baš takva kakva jesi.“

Podrška cele porodice

Ovaj humanitarni podvig bio je pravi porodični događaj. Princ i princeza od Velsa na svom zvaničnom Instagram profilu objavili su do sada neviđene fotografije koje pokazuju koliko je porodica bila uz Kejt tokom izazova.

Pored princa Vilijama i njihove dece, podršku su joj pružili i roditelji, Kerol i Majkl Midlton.

Humanitarni izazov imao je posebno značenje za Kejt, koja je otvoreno govorila o svom teškom putu kroz lečenje raka. Mnogi su ove fotografije opisali kao jedan od najemotivnijih porodičnih trenutaka koje je britanska kraljevska porodica ikada podelila sa javnošću, ističući koliko je porodična podrška bila važna za njen oporavak.

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