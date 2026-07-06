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Sreća ih prati na svakom koraku: Ova 2 znaka horoskopa kao da čuvaju anđeli

Dva znaka horoskopa imaju neverovatnu zaštitu.

Autor:  Vesna Vukadinović
06.07.2026.10:23
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Sreća ih prati na svakom koraku: Ova 2 znaka horoskopa kao da čuvaju anđeli
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/Netflix
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Postoje ljudi koji deluju kao da ih stalno prati sreća i da su pod nekom nevidljivom zaštitom. Bez obzira na izazove, uvek im se otvaraju dobre prilike, a probleme nekako uvek uspeju da reše. Astrologija kaže da su dva horoskopska znaka posebno blagoslovena.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj izraženoj intuiciji. Imaju unutrašnji osećaj koji ih vodi kroz život i često im pomaže da znaju šta ljudi misle i osećaju i pre nego što oni to kažu ili pokažu. Ribe su nežne, saosećajne i često privlače dobre i pozitivne ljude u svoj život, koji im pomažu da lakše prebrode neprijatne situacije sa negativnim osobama i dešavanjima. Zahvaljujući tome, uvek uspeju da reše probleme i ostvare svoje ciljeve.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni, ali u isto vreme i tihi borci. Imaju sposobnost da se povuku kada im je potrebna zaštita, ali i da donesu prave odluke zahvaljujući jakoj intuiciji koje će im doneti uspeh. Njihovo okruženje, naročito porodica i bliski ljudi, često im pružaju sigurnost i daju snagu, pa zgleda kao da kroz život prolaze sa nekom nevidljivom pomoći koja ih štiti od većih problema. Njihova duboka intuicija i duhovna snaga pomažu im da lakše pronađu sreću i lakše prebrode teške situacije.

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