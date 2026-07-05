Prilikom kupovine dinje postoji nekoliko jednostavnih znakova koji mogu pomoći da prepoznate da li je plod zreo i sočan. Pre svega, treba obratiti pažnju na koru. Zelene mrlje mogu ukazivati na to da dinja još nije sazrela, dok posekotine, pukotine i udubljenja mogu biti znak oštećenja ili prezrelosti.

Zrelost se može proceniti i blagim pritiskom. Dinja ne bi trebalo da bude ni previše tvrda ni previše mekana. Kada se pritisne na delu suprotnom od peteljke, zreo plod bi trebalo da bude blago elastičan.

Važan pokazatelj je i miris. Zrela dinja ima prijatnu, slatku aromu koja često podseća na med, a mogu se osetiti i note kruške, ananasa ili vanile. Slab ili travnat miris obično ukazuje na nezrelu dinju, dok previše intenzivan miris može biti znak da je plod prezreo.

Na kraju, stručnjaci savetuju da dinju uzmete u ruku i procenite njenu težinu. Zrela i sočna dinja uglavnom je teža nego što izgleda, pa među plodovima slične veličine prednost treba dati onom koji deluje teže, jer to često ukazuje na veći sadržaj soka i šećera.