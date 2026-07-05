Raskošno venčanje pevačice Tejlor Svift i NFL zvezde Travisa Kelsija, održano u čuvenom Medison Skver Gardenu u Njujorku, privuklo je ogromnu pažnju javnosti. Pored brojnih poznatih zvanica i spektakularne organizacije, mnoge je zanimalo i koliko je ovakav događaj mogao da košta.

Prema proceni Edvarda Perotija, jednog od najpoznatijih dizajnera luksuznih događaja, ukupni troškovi venčanja Tejlor Svift mogli su da dostignu neverovatnu cifru - 35 i 50 miliona dolara!

Organizacija u Medison Skver Gardenu nije laka

Iako nije učestvovao u organizaciji ovog venčanja, Peroti iza sebe ima više od tri decenije iskustva i preko 2.000 luksuznih proslava. Sarađivao je sa brojnim svetskim zvezdama, među kojima su Arijana Grande i Nik Džonas, a organizovao je događaje na prestižnim lokacijama poput Luvra, Versajske palate i Kineskog zida.

Kako je rekao za magazin „People“, organizacija venčanja u jednoj od najpoznatijih arena na svetu predstavlja ogroman logistički izazov. „Svi znamo da će fotografije izgledati spektakularno, ali kada imate prostor koji može da primi između 20.000 i 45.000 ljudi, hiljadu gostiju zapravo i nije mnogo“, objasnio je Peroti.

Sam zakup arene košta pravo bogatstvo

Prema njegovim procenama, iznajmljivanje Medison Skver Gardena na nekoliko dana može da košta oko milion dolara dnevno. Međutim, zakup prostora predstavlja tek početak troškova.

„Ne dobijate praznu halu. To je zgrada stara skoro šest decenija, sa specifičnom atmosferom koju morate potpuno da transformišete kako bi izgledala kao luksuzna sala za venčanje“, rekao je stručnjak.

„Kada saberete radnu snagu, scenografiju, dekoraciju, rasvetu, hranu, transport i sve ostale detalje, lako dolazite do budžeta između 35 i 50 miliona dolara“, objasnio je.

Jedan od najvećih izazova ovog venčanja bio je da se ogromna sportska arena pretvori u prostor koji će delovati toplo i intimno.

Čak je i posluživanje hrane veliki izazov. Trebalo je organizovati da hiljade gostiju dobiju hranu u isto vreme, na odgovarajućoj temperaturi i uz besprekornu uslugu. Upravo je logistika ono što ovakve događaje čini izuzetno komplikovanim.

Ipak, nije sve u novcu

Iako se radi o jednom od najskupljih venčanja o kojima se poslednjih godina govori, Peroti smatra da novac nije ono što ostavlja najjači utisak na goste.

„Najbolje proslave nisu one koje su najskuplje, već one koje ljudi pamte i o kojima pričaju i deset ili petnaest godina kasnije. To se postiže autentičnošću, pažnjom i emocijama, a ne samo luksuzom“, istakao je.

Gosti oduševljeni atmosferom

Da je organizacija uspela, potvrdili su i poznati američki novinari Robin Roberts, Džordž Stefanopulos i Majkl Strahan, koji su prisustvovali venčanju.

Stefanopulos je izjavio da su mladenci razmenili zavete koji su bili iskreni, emotivni i duhoviti, dodajući da je bilo neverovatno kako je tako veliki prostor uspeo da ostavi utisak topline i bliskosti uprkos velikom broju gostiju i brojnim poznatim ličnostima koje su prisustvovale ceremoniji.

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