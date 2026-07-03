Jedna objava na TikToku pokrenula je raspravu o braku, svakodnevnom životu i tome šta zapravo smatramo luksuzom. Korisnica @jilliangerhardt u videu je ženama poručila da se "udaju za majstora", tvrdeći da je upravo to "jedan od najvećih luksuza u životu, ako ne i najveći".

Prema njenom mišljenju, takva vrsta sigurnosti i praktičnosti puno je realnija od maštanja o bogatom suprugu, jahtama i drugim statusnim simbolima.

Najveći životni luksuz

Gerhardt kaže da se ne opterećuje troškovima kad god u kući nešto počne škripati, zujati ili proizvoditi čudne zvukove jer njen suprug odmah želi otkriti o čemu je reč i sam rešiti problem.

Štaviše, tvrdi da ga takve stvari iskreno raduju te da svaki kvar doživljava kao novi izazov. "Zato se udajte za majstora", poručila je u videu. "Udajte se za tipa kojeg raduje da popravlja stvari. Ne za bogataša. To je pogrešan izbor", dodala je.

Primer kako su uštedeli novac

Kao primer navela je nedavni kvar na sušilici za veš. Suprugu je poslala video servisera koji je za popravak tražio 1.200 dolara. Budući da je njen suprug već znao kako da reši problem, uspeli su izbeći veliki trošak.

Podeljene reakcije

Njena objava naišla je na odobravanje dela korisnika.

"Sanjam o takvom bogatstvu. Nema ništa privlačnije od muškarca koji zna popravljati stvari", napisala je jedna žena. Druga je primetila da mnoge žene počnu ceniti takve veštine tek kada se same nađu u situaciji da moraju rešavati kućne probleme. "Problem je u tome što žena prvo mora sama proći kroz takve situacije da bi shvatila koliko to vredi", napisala je.

Jedan se korisnik osvrnuo na to kako partnerke reaguju kada muškarci popravljaju stvari po kući. "Upravo tako. Ono što muškarcu treba dok nešto popravlja jeste malo priznanja. 'Vidiš, draga, ona pokvarena ručka? Sad radi.' Ne morate ništa posebno reći. Samo pokažite da cenite trud. To nam je dovoljno", napisao je.

Neki se ne slažu

Međutim, nisu svi delili isto mišljenje.

"Imati muža koji kod kuće popravlja sušilicu nije bogatstvo. Kad je kod kuće, trebao bi se odmarati od posla na kojem zarađuje 1.000 dolara na sat. A mogu vam reći da taj posao sigurno nije popravljanje kućnih aparata koji su ionako napravljeni tako da se pokvare. Inženjer koji ih je osmislio puno je pametniji od vašeg muža", napisao je jedan komentator.

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