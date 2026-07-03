Princ Hari je rekao da je kraljica Elizabeta opisala princa Arčija i princezu Lilibet u dve reči tokom njihovog poslednjeg susreta.

Vojvoda od Saseksa (41) se tog sećanja prisetio u svojim memoarima „Spare“ iz 2023. godine, pišući o „poslednjoj poseti“ sa svojom bakom, tokom koje je ona upoznala njegovu ćerku, što se veruje da je bio prvi i jedini put.

Princ Hari i Megan Markl povukli su se sa kraljevskih dužnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu 2020. godine, kada je princ Arči bio beba, a u junu 2022. su kao porodica od četiri člana doputovali u posetu povodom Platinastog jubileja kraljice.

Uspomena na baku

Hari je opisao kako je procesirao smrt svoje bake napisavši da nije mogao da prestane da zamišlja svog sina i ćerku sa kraljicom.

„Arči kako se duboko, viteški klanja, njegova mala sestra Lilibet koja grli kraljičine noge. Najslađa deca, rekla je baka, zvučeći pomalo zatečeno“, rekao je vojvoda od Saseksa u knjizi „Spare“.

„Očekivala je da će biti malo… više američki, mislim? Misleći, u njenoj glavi, da će biti nestašniji“, napisao je on.

Princeza Lilibet je imala 1 godinu kada je upoznala kraljicu, po kojoj je i dobila ime, dok je princ Arči imao 3 godine tokom susreta 2022. godine. Arči sada ima 7 godina, a Lili 5.

Vojvoda od Saseksa je u ličnoj izjavi objavljenoj nakon smrti kraljice odao počast kraljici i osvrnuo se na trenutke sa svojom pokojnom bakom koje, kako je rekao, „namerava zauvek da čuva“, uključujući i prvi susret sa njegovom decom.

„Bako, iako ovaj poslednji rastanak donosi veliku tugu, zauvek sam zahvalan za sve naše prve susrete — od mojih najranijih sećanja iz detinjstva sa tobom, do mog prvog susreta sa tobom kao mojim vrhovnim komandantom, do trenutka kada si prvi put upoznala moju dragu suprugu i zagrlila tvoje voljene praunuke“, rekao je princ Hari. „Čuvam te trenutke sa tobom, kao i mnoge druge posebne momente između. Već sada si duboko nedostajala, ne samo nama, već i celom svetu. A kada je reč o prvim susretima, sada odajemo počast mom ocu u njegovoj novoj ulozi kralja Čarlsa III.“

Prvi susret sa dekom

Ranije je potvrđeno da je i kralj Čarls takođe prvi put upoznao svoju unuku tokom posete u junu 2022. godine.

„Bila je to fantastična poseta. Princ je bio oduševljen što je video svog unuka i prvi put upoznao svoju unuku“, rekao je kraljevski izvor, dodajući da je bilo „divno“ videti Harija i Megan ponovo u Britaniji.

„Bilo je veoma posebno provesti vreme sa njim. Nije ranije upoznao svoju unuku, Lilibet, pa je taj prvi susret bio veoma emotivan — to je bilo nešto prelepo“, dodao je izvor.

Očekuje se da se princ Hari ove nedelje vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo, gde će obeležiti odbrojavanje od godinu dana do takmičenja ,,Invictus Games" 2027. u Birmingemu, prenosi People.

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