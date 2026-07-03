Par iz Njujorka „se odlično oseća“ nakon što su dobili dečaka na putu ka bolnici.

Prošle nedelje, Nikol Berns, majka troje dece iz okruga Roklend, rekla je za News 12 Westchester da su ona i njen suprug Nik iznenada dočekali svog sina Ostina nasred autoputa, dok su pokušavali da stignu do bolnice radi porođaja.

„Iskustvo je bilo nešto što je zaista teško opisati rečima“, rekla je ona za magazin People.

Ona dodaje da joj je vodenjak pukao oko 1:40 ujutru, a njena majka je stigla oko 20 minuta kasnije da čuva njihovo dvoje starije dece, kako bi budući roditelji mogli da krenu u bolnicu.

Nikol i Nik su krenuli u 2:04 ujutru sa planom da odu u bolnicu „Valley Hospital“, ali je Nikol ubrzo shvatila da nema dovoljno vremena, pa je zamolila supruga da ih odveze u bližu bolnicu „Nyack Hospital“.

„Do trenutka kada smo izašli na [Route] 59, držala sam Ostina u rukama“, rekla je ona, dodajući da su „instinkti preuzeli kontrolu čim je osetila da beba dolazi“.

Ona i Nik su se kasnije sreli sa hitnom pomoći kod obližnjeg kafića, gde su medicinski radnici vezali pupčanu vrpcu malog Ostina pre nego što su porodicu prevezli u bolnicu.

„To je trenutak koji nikada nećemo zaboraviti — porađala sam se sa svojim detetom na prednjem sedištu našeg automobila, i prvih nekoliko minuta njegovog života bili smo samo nas troje zajedno“, rekla je ona. „Život je zaista lep sada kada smo kod kuće kao porodica od pet članova!“

Prema istraživanju koje je sproveo Boston University, broj porođaja koji se odvijaju van bolnice porastao je u poslednje dve decenije.

U SAD se približno 1,5 odsto porođaja odvija kod kuće od 2024. godine. Oko 12 odsto tih porođaja je neplanirano, najčešće zbog brzog porođaja ili neočekivanih medicinskih komplikacija.

Blizanci iznenadili

Šelbi Dager-Kemp, majka iz Teksasa, je prošlog meseca rodila prevremeno rođene blizance u automobilu tokom vikenda povodom Dana sećanja, nakon što je osetila jake bolove u stomaku.

„Zaista sam mislila da nije ništa ozbiljno“, rekla je ona za Today, napominjući da je u početku mislila da su bolovi posledica lošeg obroka na bazi načosa.

Dok je pokušavala da stigne do bolnice kako bi proverila da li je sve u redu, Šelbi, koja je tada bila u 31. nedelji i dva dana trudnoće, našla se u „velikoj nevolji“ kada je shvatila da počinje da ima kontrakcije dok su se približavali bolnici.

„Rekla sam: ‘Mimi, nemoj da paničiš, ali mislim da ću roditi bebe u kolima’“, prisetila se kako je rekla baki svog muža. „Ona je rekla: ‘O ne, Šelbi’, a ja sam rekla: ‘O da, Mimi, to će se desiti.’“

Njena dva prevremeno rođena sina — Kejn i Kalan — bezbedno su rođena nekoliko trenutaka kasnije, dok je Mimi bila za volanom.

„Svi me stalno pitaju kako sam znala šta da radim, a iskreno — ne znam“, priznala je. „Telo jednostavno preuzme kontrolu.“

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