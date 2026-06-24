Kada se na crvenom tepihu pojave Dženifer Lopez, Šakira, Sofija Vergara, Salma Hajek ili Dženifer Aniston, mnogi se pitaju isto - kako uspevaju da i posle decenija pod reflektorima izgledaju sveže, zategnuto i mladoliko?

Iako slavne dame imaju pristup najboljim trenerima, dermatolozima i stručnjacima za negu, njihova tajna uglavnom se ne krije u jednom čudesnom proizvodu, već u doslednosti i navikama kojih se godinama pridržavaju.

Prema intervjuima koje su davale za Vogue, Allure, People i Good Housekeeping, njihov recept najčešće uključuje redovno kretanje, zaštitu od sunca, kvalitetan san, hidrataciju, zdravu ishranu i negu kože prilagođenu godinama.

Dženifer Lopez već godinama važi za simbol discipline i prepoznatljivog sjaja. U razgovoru za Vogue, povodom lansiranja linije JLo Beauty, otkrila je svojih pet glavnih pravila: dovoljno sna, krema sa zaštitnim faktorom, serum, suplementi i zdrava ishrana.

Za nju lepota nije samo nega lica, već spoj kvalitetnog sna, zaštite od sunca, treninga, pravilne ishrane i oporavka.

Njen trener Dejvid Kirš otkrio je da J.Lo veoma ozbiljno pristupa vežbanju i kombinuje kardio, trening snage, vežbe za core, boks i elemente pilatesa.

Treninzi, zdrava ishrana i SPF

Šakira svoj mladolik izgled u velikoj meri duguje kretanju. Ples joj je zaštitni znak, ali iza vrhunske forme stoje ozbiljni treninzi.

Kako piše Vogue, pred nastup na Super Bowlu radila je intenzivne treninge koji su kombinovali plesne intervale, kardio, vežbe snage i izdržljivosti.

Kod Šakire je jasno da mladolik izgled ne dolazi samo iz beauty rutine, već i iz tela koje je stalno aktivno.

Sofija Vergara često ističe koliko je važna zaštita od sunca. U razgovoru za Allure govorila je da je još devedesetih počela ozbiljno da vodi računa o SPF-u.

Njena beauty linija Toty upravo je fokusirana na proizvode sa zaštitnim faktorom, što pokazuje koliko veruje da je SPF ključ očuvanja kože.

Vergara otvoreno govori i o dermatološkim tretmanima, ali naglašava da ne želi da izgleda „prenaglašeno“.

Salma Hajek ima prirodniji pristup lepoti. U intervjuima često ističe jednostavniju rutinu i smatra da negu kože treba menjati kako se menjaju godine.

Umesto agresivnih tretmana, bira hidrataciju, ulja, serume i proizvode koje prilagođava stanju kože iz dana u dan.

Njen pristup nije usmeren na skrivanje godina, već na prilagođavanje.

Mladolikost nije samo stvar godina

Dženifer Aniston poslednjih godina promoviše održiv pristup vežbanju. Fokus joj je na funkcionalnim pokretima, stabilnosti, vežbama za core i treninzima koji dugoročno čuvaju telo.

Umesto iscrpljujućih treninga, bira rutinu koju može da održava godinama.

Zajedničko svim ovim ženama nije to što prate isti režim.

Dženifer Lopez veruje u disciplinu, san i trening

Šakira se oslanja na ples i izdržljivost

Sofija Vergara stavlja SPF na prvo mesto

Salma Hajek bira prirodniji pristup

Dženifer Aniston se fokusira na dugoročnu ravnotežu

Ipak, važno je reći ono što mnogi zaboravljaju - njihov izgled nije rezultat samo navika.

Tu su i genetika, profesionalni tretmani, privatni treneri, nutricionisti, stilisti, kvalitetno osvetljenje i estetska medicina.

Zato njihove rutine ne treba posmatrati kao recept za savršen izgled, već kao inspiraciju.

Najvažnija lekcija koju možemo izvući iz njihovih navika zapravo je vrlo jednostavna: koža voli zaštitu od sunca, telo voli pokret, a lice izgleda svežije kada je osoba odmorna, hidrirana i negovana.

Mladolik izgled nije samo pitanje godina - već energije, držanja, discipline i samopouzdanja.