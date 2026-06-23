Letnja garderoba princeze od Velsa oduvek privlači pažnju modnih stručnjaka i javnosti. Za letnje događaje Kejt Midlton najčešće bira elegantne, ženstvene i lepršave haljine u svetlim bojama, često sa upečatljivim dezenima. Njen stil savršeno spaja kraljevsku eleganciju, sofisticiranost i jednostavnost.

Haljina boje bobičastog voća sa srcima - Rodarte

Jedno od zapaženijih izdanja princeze Kejt bila je haljina boje bobičastog voća sa printom srca brenda Rodarte, koju je nosila na prijemu u palati Sent Džejms u Londonu povodom godišnjice humanitarne organizacije Cancer Research UK.

Stajling je upotpunila minđušama od rubina i dijamanata, kao i ogrlicom sa priveskom u istom tonu. Crvena i bordo nijanse posebno laskaju princezi i daju joj upečatljiv, ali sofisticiran izgled.

Sunčano žuta za Royal Ascot

Na prestižnom događaju Royal Ascot pojavila se u upečatljivoj žutoj haljini brenda Roksanda. Model sa kratkim rukavima, drapiranim detaljima i velikom mašnom na grudima savršeno je istakao njen stil.

Kombinovala ju je sa šeširom brenda Jane Taylor London, krem torbicom i cipelama od antilopa. Ova nijansa žute pokazala je koliko Kejt ume da nosi jarke boje sa lakoćom.

Bezvremenske tufne - Alessandra Rich

Print sa tufnama jedan je od omiljenih dezena princeze Kejt. Posebno se izdvojila bela haljina sa crnim tufnama brenda Alessandra Rich, koju je nosila na Royal Ascotu.

Stajling je dopunila širokim slamnatim šeširom sa cvetnim detaljima i elegantnim minđušama koje su nekada pripadale princezi Dajani.

Nebesko plava - Beulah London

Za polo utakmicu humanitarnog karaktera 2023. godine, princeza je izabrala svetloplavu maksi haljinu sa belim printom brenda Beulah London.

Uz ovu lepršavu letnju kombinaciju nosila je bež cipele sa kaišićima, malu torbu i diskretan nakit, stvarajući opušten, ali besprekoran letnji izgled.

Nežna elegancija - Elie Saab

Još jedno izdanje koje je osvojilo modne kritičare bila je svetloplava kombinacija brenda Elie Saab. U pitanju je sofisticiran komplet sa midi suknjom, bluzom sa providnim rukavima i mašnom oko vrata.

Stajling je zaokružila elegantnim šeširom sa velikim cvetnim detaljem i minđušama sa upečatljivim kamenjem.

Princeza Kejt iz godine u godinu pokazuje da su svetle boje, romantični dezeni i ženstveni krojevi nepogrešiv izbor za letnju eleganciju. Njena garderoba ostaje inspiracija ženama širom sveta koje žele da izgledaju moderno, sofisticirano i bezvremenski.