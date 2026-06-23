Trend providnih „žele“ cipela i papuča, kakve mnogi pamte iz detinjstva, ove sezone doživljava svoj veliki povratak. Ono što je nekada bilo rezervisano za plažu i bezbrižne letnje dane, danas se nalazi u kolekcijama najpoznatijih modnih kuća i sve češće osvaja ulice modnih metropola.

Poslednjih godina ovaj nostalgični model dobio je potpuno novo lice. Dizajneri su ga prilagodili savremenim trendovima, pa su se na tržištu pojavile sofisticirane verzije koje spajaju udobnost, praktičnost i luksuz. Nakon uspešnih modela nastalih u saradnji brendova Melissa i Ganni, kao i luksuznih interpretacija modne kuće Chloé, sada je svoju verziju predstavio i Jimmy Choo.

Njihov model pod nazivom Jelly Drop 50 izrađen je od transparentnog TPU materijala i dolazi sa elegantnom petom srednje visine, što ga čini daleko sofisticiranijim od klasičnih gumenih sandala koje pamtimo iz detinjstva. Ovaj model pokazuje da „žele“ obuća više nije samo prolazni trend, već deo savremene modne ponude.

Posebno je zanimljivo što se ove papuče i sandale više ne nose isključivo uz kupaće kostime i letnje haljine. Modni influenseri i trendseterke kombinuju ih sa širokim pantalonama, minimalističkim kompletima, pa čak i večernjim kombinacijama. Upravo taj spoj razigranog materijala i elegantnih krojeva čini ih privlačnim ljubiteljima mode. Njihova popularnost pokazuje i širu promenu u modnoj industriji, koja sve više pažnje posvećuje udobnosti bez odricanja od upečatljivog izgleda. Zato povratak „žele“ papuča ne deluje kao kratkotrajna moda, već kao trend koji će se zadržati i narednih sezona.