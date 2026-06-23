Iako je leto nezamislivo bez osvežavajućeg voća, mnogi često pogreše pri izboru dinje i umesto sočnog i slatkog ploda dobiju bljutavu i bezukusnu verziju. Zato stručnjaci otkrivaju nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da uvek izaberete savršenu dinju.

Prvi i jedan od najvažnijih pokazatelja je miris. Donji deo dinje, suprotno od stabljike, trebalo bi da ima izražen, sladak i voćni miris koji podseća na med. Ako nema mirisa ili ako je on kiseo i neprijatan, to je znak da dinju treba preskočiti.

Drugi važan test je pritisak prstom. Blago pritiskanje dela gde je bio cvet može otkriti zrelost ploda. Idealna dinja će blago popustiti pod pritiskom, ali će ostati čvrsta i elastična. Ako je previše tvrda, ubrana je prerano, dok previše mekana dinja ukazuje na prezrelost.

Težina takođe igra važnu ulogu. Stručnjaci savetuju da se uvek bira dinja koja deluje teže u odnosu na svoju veličinu, jer to obično znači da je sočnija i bogatija šećerom. Lakše dinje često su suve i bez dovoljno soka.

Na kraju, bitni su i boja i tekstura kore. Kod sorti sa mrežastom korom, što je ona izraženija i hrapavija, to je dinja duže sazrevala na suncu i veća je verovatnoća da će biti slatka i ukusna.

Uz ove jednostavne savete, izbor savršene dinje više ne mora biti lutrija, već siguran put do osvežavajućeg i slatkog letnjeg užitka.