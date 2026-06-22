Madona je u intervjuu povodom izlaska novog albuma otkrila zanimljiv detalj iz svoje karijere.

Govoreći o projektu koji je u međuvremenu odustavljen, svetska pop zvezda istakla je da je želela da svoju životnu priču prenese na veliko platno upravo kroz snimanje u našoj zemlji. Međutim, ideja nije zaživela jer, kako tvrdi, producenti nisu verovali da će se dovoljno dugo zadržati u Srbiji kako bi završila ceo projekat.

Madona je ovu priču podelila u razgovoru kojim najavljuje novi album "Confessions on a Dance Floor: Part II", nastavak uspešnog izdanja iz 2005. godine. Album će biti objavljen početkom jula u izdanju kuće "Warner Records" i predstavlja njen povratak studijskim albumima posle sedmogodišnje pauze.

Pop ikona je tokom karijere izgradila status jedne od najuticajnijih umetnica na svetu, poznate po pomeranju granica, rušenju tabua i postavljanju novih trendova u muzici, modi i scenskom nastupu. Zato je vest da je razmatrala Srbiju kao lokaciju za snimanje svog biografskog filma izazvala veliko interesovanje među domaćim fanovima.