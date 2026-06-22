Madona je u intervjuu povodom izlaska novog albuma otkrila zanimljiv detalj iz svoje karijere.
Govoreći o projektu koji je u međuvremenu odustavljen, svetska pop zvezda istakla je da je želela da svoju životnu priču prenese na veliko platno upravo kroz snimanje u našoj zemlji. Međutim, ideja nije zaživela jer, kako tvrdi, producenti nisu verovali da će se dovoljno dugo zadržati u Srbiji kako bi završila ceo projekat.
Madona je ovu priču podelila u razgovoru kojim najavljuje novi album "Confessions on a Dance Floor: Part II", nastavak uspešnog izdanja iz 2005. godine. Album će biti objavljen početkom jula u izdanju kuće "Warner Records" i predstavlja njen povratak studijskim albumima posle sedmogodišnje pauze.
Pop ikona je tokom karijere izgradila status jedne od najuticajnijih umetnica na svetu, poznate po pomeranju granica, rušenju tabua i postavljanju novih trendova u muzici, modi i scenskom nastupu. Zato je vest da je razmatrala Srbiju kao lokaciju za snimanje svog biografskog filma izazvala veliko interesovanje među domaćim fanovima.
"Trebalo je da snimim film o svom životu. Radila sam na scenariju dve godine i provela još toliko u 'Universal' studiju sa producentima koji su radili budžet i kasting. Posvađali smo se oko budžeta, jer mi je bio potreban. Imala sam izvanredan život. Imala sam ogroman život, pa mi je bio potreban veliki budžet", ispričala je Madona, apsolutna diva i zvezda bez roka trajanja, a onda dodala:
"Nisu mogli da shvate. Pronašla sam način da ga snimim za manje novca u Srbiji, ali mislim da im se nije dopala ideja... Ne znam. Možda jednostavno nisu verovali u mene. Jedna od njihovih prvih reakcija bila je: 'Ne verujemo da biste ostali u Srbiji duže od četiri dana'. A ja sam pitala: 'Jeste li pročitali scenario?'. Čitav moj život bio je preživljavanje. Ne idem tamo na odmor", objasnila je.
"U svakom slučaju, bila sam u neizvesnosti kada se to raspalo, a onda su me kontaktirali iz 'Netfliksa' koji je želeo da napravi seriju. To je bio sasvim drugačiji i dug proces, jer nisam mogla da koristim scenario za 'Universal', osim ako bih ga kupila od njih po iznuđivačkoj ceni, iako sam ga ja napisala. Ne pitajte...", piše Žena.
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