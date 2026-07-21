Povremeno buđenje usred noći nije neuobičajeno, ali ako se često dešava u isto vreme, vredi obratiti pažnju na moguće uzroke.

Stres, anksioznost i pojačana napetost mogu otežati održavanje sna, pa se mnogi bude upravo u ranim jutarnjim satima. Uzrok mogu biti i kasni obroci, previše kofeina ili korišćenje telefona neposredno pre odlaska na spavanje.

Stručnjaci preporučuju odlazak na spavanje u isto vreme, izbegavanje ekrana najmanje sat vremena pre sna i održavanje prijatne temperature u spavaćoj sobi.

Ako se problem ponavlja duže vreme ili je praćen drugim simptomima, potrebno je razgovarati sa lekarom.