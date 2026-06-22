Jedna jednostavna stvar iz kuhinje može da reši taj problem.

Reč je o filterima za kafu, koji se sve češće preporučuju kao efikasna zamena za krpe od mikrofibera prilikom čišćenja staklenih površina, ogledala i ekrana.

Njihova prednost je u tome što ne ostavljaju dlačice, dovoljno su nežni da ne izgrebu površinu i omogućavaju da staklo ostane potpuno čisto, bez neželjenih tragova. Stručnjaci za čišćenje ističu da ova metoda nije samo popularan trik sa društvenih mreža, već da je koriste i profesionalci.

Autorka teksta isprobala je filtere za kafu na ogledalima, staklu i digitalnim ekranima i zaključila da daju odlične rezultate. Prema rečima stručnjakinje za čišćenje Nikol Žak, filteri za kafu predstavljaju "neprimetne heroje kuhinjske fioke", jer ne ostavljaju vlakna niti stvaraju pruge kao papirni ubrusi.

Iako se krpe od mikrofibera i dalje smatraju najboljim izborom za čišćenje, filteri za kafu mogu biti odlična alternativa kada ih nemate pri ruci ili želite da smanjite upotrebu sintetičkih materijala. Preporučuje se korišćenje običnih, nebeljenih filtera bez boja i šara.

Da bi rezultat bio što bolji, potrebno je prvo blago naprskati površinu sredstvom za čišćenje, ali ne i sam filter. Stručnjaci savetuju da se koriste dva filtera odjednom, jer jedan brzo upije tečnost, dok je tri teško kontrolisati tokom čišćenja. Na kraju, suvim delom filtera treba ispolirati površinu kako bi ogledalo ili staklo dobili visok sjaj bez tragova.

Ovaj trik može da se primeni i na drugim glatkim površinama, poput uređaja od nerđajućeg čelika ili unutrašnjosti automobila. Dovoljno je naneti odgovarajuće sredstvo za čišćenje, blago ga raspršiti po površini i potom obrisati filterom za kafu kako bi se postigao čist i sjajan izgled.