Demi Mur i Ema Heming Vilis odale su počast "neverovatnom" Brusu Vilisu povodom Dana očeva.

U čast praznika, koji je obeležen u nedelju, 21. juna, glumica Demi Mur, i preduzetnica i manekenka Ema Heming Vilis objavile su emotivne poruke na Instagramu, uz fotografije legendarnog glumca sa njegovim ćerkama.

Na fotografijama koje je podelila Ema Heming Vilis vidi se brižni otac kako leži pored njihove ćerke Mejbel, dok je još bila beba. Na prvoj fotografiji nežno joj ljubi čelo, dok na naredne dve otac i ćerka nasmejani poziraju zajedno, a Brus gleda pravo u kameru.

"Srećan Dan očeva svim tatama koji čine da se njihova deca osećaju sigurno, voljeno i potpuno opušteno u njihovom prisustvu i zagrljaju. Baš kao naš Brus", napisala je Ema uz objavu.





Demi Mur je, u nizu fotografija koje je objavila, podelila uspomene na Brusa i njihove ćerke kroz godine. Poslednja fotografija prikazuje glumca sa unukom Luetom, koju je njihova ćerka Rumer dobila sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom u aprilu 2023. godine.

"Generacije ljubavi", napisala je Demi. "Slavimo našeg neverovatnog BV-a. Šaljemo ljubav svim očevima, danas i zauvek."





Brus Vilis je prvi put postao otac 1988. godine, dok je bio u braku sa Demi Mur, kada je na svet stigla njihova najstarija ćerka Rumer, koja sada ima 37 godina. Ubrzo su porodicu upotpunile i Skaut i Talula. Nakon razvoda od Demi 2000. godine, Brus se 2009. oženio manekenkom Emom Heming Vilis, sa kojom je dobio još dve ćerke - Mejbel i Evelin.

Brusove starije ćerke takođe su na društvenim mrežama podelile emotivne posvete svom ocu.