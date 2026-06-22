Ovan

Bićeš usmeren na obaveze koje si ranije odlagao. Tempo se ubrzava, ali ključ je da ne reaguješ impulsivno u razgovorima sa autoritetima.

Bik

Fokus se pomera na finansije i praktične odluke. Moguća je ponuda ili ideja koja deluje mala, ali ima dugoročan potencijal.

Blizanci

Komunikacija je naglašena, ali i nesporazumi ako ne slušaš pažljivo. Dobro je vreme za dogovore, ali ne i za brzoplete zaključke.

Rak

Potreba za mirom i povlačenjem od buke postaje jača. Emotivno razrešenje dolazi kroz iskren razgovor sa bliskom osobom.

Lav

Društveni krug donosi neočekivane informacije. Neko iz okruženja može te motivisati da promeniš planove.

Devica

Posao i odgovornost su u prvom planu. Možeš dobiti zadatak koji zahteva preciznost, ali i strpljenje.

Vaga

Otvaraju se teme vezane za učenje, putovanja ili širenje vidika. Važno je da ne ignorišeš priliku koja dolazi spontano.

Škorpija

Intenzivniji emotivni i finansijski razgovori dolaze na red. Ne donosi odluke pod pritiskom, već nakon analize.

Strelac

Odnos sa drugima postaje ključan. Moguće je razrešenje nesporazuma ili početak novog dogovora u vezi.

Jarac

Obaveze se gomilaju, ali imaš dobru kontrolu nad situacijom. Fokus na organizaciji donosi rezultat.

Vodolija

Kreativnost i inspiracija su naglašene. Dobro je vreme za ideje, hobije i sve što te mentalno rasterećuje.

Ribe

Porodica i privatni odnosi traže pažnju. Moguće je razrešenje jedne stare tenzije ili razgovor koji donosi olakšanje.