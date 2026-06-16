Tri ujutru, mrak, i odjednom srce počne da lupa kao da ste istrčali stepenice do petog sprata. Ubrzan rad srca noću retko znači da se dešava nešto opasno, ali osećaj je dovoljno neprijatan da vas ostavi budne do jutra.

Najveći problem tada često nije samo fiziološka reakcija, već strah koji se javlja odmah posle nje i pretvara kratko buđenje u sate okretanja i zurenja u plafon.

Zašto se buđenje sa lupanjem srca dešava baš oko tri ujutru

Postoji biološki razlog koji se često zanemaruje. Oko tri do četiri ujutru nivo melatonina u telu počinje da opada, dok kortizol postepeno raste i priprema organizam za buđenje. Ako ste legli pod stresom, sa nerazrešenim mislima ili brigama, taj porast kortizola može dodatno pojačati mentalnu napetost, a srce reaguje na tu hemijsku promenu, ne na sat.

Alkohol je još jedan čest faktor. Iako čaša vina može da deluje kao da pomaže uspavljivanju, nekoliko sati kasnije, kada se razgrađuje, organizam može ući u blagu reakciju povlačenja. To često dovodi do naglog buđenja i ubrzanog rada srca, najčešće u kasnim noćnim satima.

Šta uraditi u prvih nekoliko minuta dok srce još lupa

Ne uključujte telefon. Svetlo ekrana u mraku signalizira mozgu da treba da se razbudi, što je suprotno od onoga što vam tada treba. Umesto toga, ostanite u krevetu i usmerite pažnju na disanje, jer se puls prirodno usklađuje sa ritmom daha.

Probajte ovaj redosled, jer može da smiri ubrzan puls tokom noći u roku od nekoliko minuta

Udahnite kroz nos i brojte do četiri

Zadržite dah i brojte do sedam

Izdahnite polako na usta i brojte do osam

Ponovite celu vežbu pet puta bez žurbe

Dugi izdisaj aktivira deo nervnog sistema koji usporava rad srca. Nakon drugog ili trećeg ponavljanja mnogi osete kako se otkucaji smiruju, kao da je pritisak sa „gasa“ postepeno popustio.

Da li ubrzan rad srca noću znači da postoji problem sa srcem

U najvećem broju slučajeva odgovor je ne. Povremeno noćno lupanje srca kod zdravih ljudi najčešće je povezano sa stresom, kofeinom ili lošim snom, a ne sa srčanim oboljenjem. Ipak, ako se javlja često, svake noći ili ga prate bol u grudima i osećaj nedostatka vazduha, potrebno je obratiti se lekaru.

Kofein može da ima odloženi efekat. Espreso popijen u kasnim popodnevnim satima kod mnogih i dalje deluje u kasnim večernjim satima jer se sporo razgrađuje. Ako se budite sa ubrzanim pulsom, pokušajte da ne pijete kafu posle dva popodne tokom dve nedelje. Mnogi primete značajno mirniji san nakon ove promene.

Anksioznost može da stvori zatvoren krug. Probudite se, osetite lupanje srca, pomislite da nešto nije u redu i taj strah dodatno ubrza rad srca. Stručni podaci pokazuju da anksioznost i ubrzan puls međusobno pojačavaju jedno drugo. Kada se prekine lanac misli, često se smiri i fizička reakcija.

Korisna navika za večernje sate je da pored kreveta ostavite čašu vode i papir sa olovkom. Ako se probudite uznemireni, zapišite kratko šta vas brine i ostavite razmišljanje za jutro. Ova mala radnja pomaže da se misli izmeste iz glave, pa se i puls često postepeno smiri.

Kako brzo smiriti ubrzan puls tokom noći

Disanje u ritmu četiri, sedam, osam, produžen izdisaj i izbegavanje telefona u krevetu mogu da pomognu da se puls smiri za nekoliko minuta.

Da li je normalno buditi se oko tri ujutru sa lupanjem srca

Povremeno jeste, najčešće zbog stresa, kofeina ili alkohola. Ako se to ponavlja gotovo svake noći, preporučuje se pregled kod lekara.

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