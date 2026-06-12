Dok mnogi ljudi svoj profesionalni put grade postupnim napredovanjem unutar firme, takav pristup ne odgovara svima. Prema rečima astrološkinje Alis Hu, neki horoskopski znakovi najuspešniji su kada se odluče za netradicionalan put, odnosno "portfeljnu karijeru".

To podrazumeva kombinovanje više različitih poslova umesto usmeravanja energije na samo jedan. "Možda radite posao s nepunim radnim vremenom, vodite vlastiti biznis i usput pišete", pojasnila je Hu, dodavši kako je takav model budućnost jer donosi više izvora prihoda, piše YourTango.

Vodolija

Vodolije su slobodoumni inovatori kojima se tradicionalni karijerni put može činiti sputavajućim. "Vodolija je znak koji voli slobodu i raditi stvari drugačije", rekla je astrološkinja, naglasivši da se to odražava i na njihovu karijeru.

Pripadnici ovog znaka nisu stvoreni za kancelarijski posao. Iako su izuzetno inteligentni, ujedno su i buntovnici zodijaka kojima vlada Uran, planeta iznenadnih promena i pobune. Vrlo su nezavisne i teško primaju naredbe, zbog čega je karijera sastavljena od više različitih poslova idealna za njih.

Hu je podstakla Vodolije da "rade po svome i slede onu ludu ideju koja im se vrti po glavi". Njima zasigurno ne nedostaje nekonvencionalnih ideja. Dok ih drugi možda smatraju čudnima, oni se ne boje preispitivati ustaljena pravila i krčiti vlastiti, jedinstveni put.

Blizanci

Blizance s dobrim razlogom predstavljaju blizance - to je znak dvojnosti, što znači da imate prilagodljivu i dinamičnu ličnost. Ipak, to takođe podrazumeva da ne možete raditi samo jednu stvar, čak ni kada je reč o karijeri.

"Blizanci ne mogu raditi samo jedan posao jer bi se inače osećali previše sputano", objasnila je Hu. "Pripadnici ovog znaka imaju mnogo interesa. Toliko toga znaju da im karijera sastavljena od više poslova zadovoljava brojne potrebe."

Budući da su beskrajno znatiželjni, najveći uspeh postižu kada im karijera omogućuje istraživanje različitih interesa i ideja. Lako im postane dosadno i često se osećaju zarobljeno u tradicionalnim poslovima ili strogim rutinama. Najbolje funkcionišu kada mogu slediti svoje interese i učiti o širokom spektru tema.

Strelac

Poznati ste kao slobodni duh zodijaka, stoga ne čudi što najveći uspeh pronalazite na karijernom putu koji vam nudi slobodu. Volite putovati i ne želite čekati odobrenje godišnjeg odmora da biste rezervisali sledeću avanturu.

"Strelci žele imati mogućnost istraživati svet i raditi stvari na svoj način", rekla je astrološkinja. Iako nestrukturiran karijerni put drugima može biti zastrašujući, vi ste beskrajno optimistični. Ne bojite se da rizikujete jer potpuno verujete da će se stvari odviti u vašu korist.

Imate duboku želju za znanjem i učenjem. Karijera koja objedinjuje više poslova omogućuje vam istraživanje različitih tema, pa čak i različitih delova sveta. Poznati ste i po tome što se teško vezujete, a najveći uspeh postižete kada se ne morate posvetiti samo jednoj karijeri.

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