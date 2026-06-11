Preslatki video snimak devojčice i njenog psa Rajlija postao je pravi hit na društvenim mrežama. Na videu se vidi kako devojčica svog zlatnog retrivera oblači u crveni ogrtač i pokušava da mu stavi krunu na glavu.

Međutim, to joj ne polazi za rukom pa kruna na kraju završava na njušci njenog kućnog ljubimca. Bez obzira na to, pas sve vreme mirno sedi i strpljivo učestvuje u igri. Da mu kruna od kartona ne bi pala sa njuške, pas u jednom trenutku otvori usta.

Posebnu pažnju ljudi privukla je smirenost zlatnog retrivera. Dok ga devojčica sređuje i pretvara u „kralja“, on ne pokazuje ni najmanji znak nervoze, već uživa u pažnji svoje male vlasnice.

Video je izazvao brojne pozitivne reakcije. Vlasnik psa uz objavu je kratko napisao „Život dadilje“, dok su korisnici u komentarima isticali koliko je dirljiva veza između devojčice i njenog psa.

Mnogi su poručili da će Rajli zauvek biti njen kralj i da je ovo jedan od najlepših snimaka koje su videli.

Video: