Praktičan i kvalitetan prtljag olakšava pakovanje, čuva stvari i omogućava jednostavnije kretanje, dok pogrešan izbor često donosi nepotrebne komplikacije.

Zbog toga se kupovina kofera danas sve češće posmatra kao dugoročna investicija. Na tržištu postoji veliki broj modela koji se razlikuju po materijalu, veličini, nivou zaštite i dodatnim funkcijama, pa izbor nije uvek jednostavan.

Tvrdi ili meki model

Jedna od najvažnijih odluka jeste izbor između tvrdog i mekog kofera. Tvrdi modeli, najčešće izrađeni od polikarbonata ili sličnih materijala, pružaju bolju zaštitu sadržaja od udaraca, pritiska i oštećenja. Zbog toga su čest izbor za avionska putovanja, naročito kada se prenose elektronski uređaji ili lomljivi predmeti.

Sa druge strane, meki koferi nude veću fleksibilnost. Lakše se prilagođavaju količini stvari koje nosite, a često imaju i spoljne džepove koji omogućavaju brz pristup dokumentima, kartama ili drugim sitnicama tokom puta.

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Obratite pažnju na kvalitet

Trajnost kofera ne zavisi samo od vrste materijala već i od kvaliteta izrade. Ojačani uglovi, čvrsti rajsferšlusi i kvalitetni spojevi mogu značajno produžiti vek trajanja prtljaga.

Savremeni materijali omogućavaju da kofer bude dovoljno lagan, ali istovremeno i otporan na svakodnevna opterećenja. To je posebno važno kod avionskih putovanja, gde težina prtljaga često igra važnu ulogu.

Točkovi i ručke prave razliku

Udobnost korišćenja u velikoj meri zavisi od sistema točkova i ručki. Modeli sa četiri rotirajuća točka omogućavaju lakše upravljanje i jednostavnije kretanje kroz aerodrome, stanice i gradske gužve.

Dvostruki točkovi pružaju veću stabilnost, dok gumirani smanjuju buku i omogućavaju mirnije kretanje. Jednako važna je i teleskopska ručka, koja treba da bude stabilna i prilagodljiva različitim visinama korisnika.

Veličina i bezbednost

Prilikom kupovine važno je razmisliti o tome koliko često putujete i kakav prtljag vam je potreban. Manji koferi su praktični za kraća putovanja i ručni prtljag, dok su veći namenjeni dužim putovanjima i porodičnim odmorima.

Dobro organizovana unutrašnjost sa pregradama, mrežastim džepovima i trakama za pričvršćivanje olakšava pakovanje i održava stvari urednim tokom puta.

Kada je reč o sigurnosti, modeli sa bravicama na šifru ili TSA sistemom pružaju dodatnu zaštitu i predstavljaju standard kod savremenih kofera, posebno za međunarodna putovanja.

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