Obratite pažnju na kvalitet

Trajnost kofera ne zavisi samo od vrste materijala već i od kvaliteta izrade. Ojačani uglovi, čvrsti rajsferšlusi i kvalitetni spojevi mogu značajno produžiti vek trajanja prtljaga.

Savremeni materijali omogućavaju da kofer bude dovoljno lagan, ali istovremeno i otporan na svakodnevna opterećenja. To je posebno važno kod avionskih putovanja, gde težina prtljaga često igra važnu ulogu.

Točkovi i ručke prave razliku

Udobnost korišćenja u velikoj meri zavisi od sistema točkova i ručki. Modeli sa četiri rotirajuća točka omogućavaju lakše upravljanje i jednostavnije kretanje kroz aerodrome, stanice i gradske gužve.

Dvostruki točkovi pružaju veću stabilnost, dok gumirani smanjuju buku i omogućavaju mirnije kretanje. Jednako važna je i teleskopska ručka, koja treba da bude stabilna i prilagodljiva različitim visinama korisnika.