Praktičan i kvalitetan prtljag olakšava pakovanje, čuva stvari i omogućava jednostavnije kretanje, dok pogrešan izbor često donosi nepotrebne komplikacije.
Zbog toga se kupovina kofera danas sve češće posmatra kao dugoročna investicija. Na tržištu postoji veliki broj modela koji se razlikuju po materijalu, veličini, nivou zaštite i dodatnim funkcijama, pa izbor nije uvek jednostavan.
Tvrdi ili meki model
Jedna od najvažnijih odluka jeste izbor između tvrdog i mekog kofera. Tvrdi modeli, najčešće izrađeni od polikarbonata ili sličnih materijala, pružaju bolju zaštitu sadržaja od udaraca, pritiska i oštećenja. Zbog toga su čest izbor za avionska putovanja, naročito kada se prenose elektronski uređaji ili lomljivi predmeti.
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