Glumica Ema Tompson i glumac Kenet Brana bili su ludo zaljubljeni i važili su za jedan od najpoznatijih parova u Holivudu. Kada su se 1989. venčali, govorilo se da je njihova ljubav jaka poput onih iz romantičnih filmova. Upravo zbog toga su se mnogi neprijatno iznenadili kada su šest godina kasnije saznali da se slavni par razvodi.

I dok su na početku krili razloge razvoda i o tome nisu hteli govoriti, kasnije su priznali da su njihovi rasporedi bili pretrpani te da se zbog toga nisu stigli viđati, zbog čega su se udaljili i na kraju odlučili razići. Ipak, prava istina bila je da je Kenet bio neveran. Imao je aferu s glumicom Helenom Bonhem Karter.

Ema se trudila da ostane snažna, iako je bila slomljena zbog kraha braka. Njena tuga, isticali su filmski kritičari, delovala je posebno autentično u jednom od najromantičnijih božićnih filmova ikada, "Prava ljubav". Nije se trebala pretvarati u trenutku kada je Karen, koju je glumila, saznala da joj suprug ima vanbračnu aferu - jer se ista stvar dogodila i Emi u stvarnom životu. Suze su joj istinski tekle niz lice kada je pronašla kutiju s nakitom i shvatila da joj njen muškarac više nije veran.

Glumica je situaciju koja joj se dogodila u privatnom životu iskoristila kako bi uverljivo dočarala to teško iskustvo.

"Toliko sam već vežbala plakanje u spavaćoj sobi, pa izlaske u javnost s vedrim licem. Pokupila sam komadiće svog srca i stavila ih u ladicu", govorila je Ema, koja je u šali rekla kako postoje i određene sličnosti između nje i žene s kojom ju je muž prevario.

"Scena u kojoj moj lik stoji pored kreveta i plače dobro je poznata većini žena. To je nešto kroz šta je puno nas prošlo. Nakon razvoda od Keneta osećala sam se užasno. Bila sam povređena, pa znam kako je to pronaći ogrlicu koja zapravo nije namenjena tebi", poručila je.

Ema se 2003. udala za glumca i producenta Grega Vejsa, s kojim ima ćerku Gaiju, a usvojili su i dečaka Tindibva iz Ruande. Suprug Greg podrška joj je u svemu, a ne skriva da joj je on vratio veru u ljubav pa s velikim osmehom na licu danas slavi 67. rođendan.

