Niko vas u školi nije učio kako da budete srećni. Učili su vas kako da budete uspešni, vredni i korisni, ali ne i kako da pronađete unutrašnji mir. Zbog toga mnogi tokom života troše energiju tražeći sreću u novcu, u odobravanju drugih i u stvarima, dok jedna važna misao sve vreme ostaje neprimećena.

Ta misao može stati u nekoliko reči, jednostavna je za razumevanje, ali je malo ljudi zaista prihvati i primeni. Oni koji joj posvete pažnju često kažu da im se život promenio iz korena. Ne postepeno tokom godina, već od trenutka kada su je shvatili ozbiljno. Zato se ona obično razume tek kada se prethodno razmisli o svemu što joj prethodi.

Sreća počinje iznutra, a ne spolja

Osnova svega je razumevanje sopstvenih emocija, prihvatanje da niko nije savršen i sposobnost da budete prisutni u trenutku u kojem se nalazite. Ljudi koji razviju ove veštine obično imaju više mira, ređe ulaze u konflikte i imaju više energije za ono što im je važno. To nije brzo rešenje, već proces koji se gradi svakodnevno kroz male korake.

Dovoljno je odvojiti nekoliko minuta svakog jutra za tišinu ili kratko zapisivanje svojih osećanja. Takva praksa postepeno jača unutrašnju stabilnost i može značajno smanjiti stres.

Zahvalnost utiče na način na koji razmišljamo, ne samo na raspoloženje

Vođenje beleški o stvarima na kojima ste zahvalni, kontrolisano i mirno disanje i obraćanje pažnje na male svakodnevne trenutke mogu da promene način na koji doživljavate svet. Zahvalnost na sitnicama, poput prve jutarnje kafe ili običnog osmeha, može da promeni tok celog dana. Suština nije u veštačkom optimizmu, već u svesnom izboru da primetite ono što već imate.