Kuhinjske i kupatilske sudopere svakodnevno trpe pravo malo opterećenje. Ostaci hrane, sapunica, pasta za zube, kamenac, masnoća i dlake brzo se nakupljaju, pa čak i uredan dom može ostaviti utisak zapuštenosti ukoliko sudopera nije besprekorno čista.

Mnogi se oslanjaju na prirodna sredstva poput sode bikarbone i sirćeta, ali kada su u pitanju sudopere od nerđajućeg čelika, uklanjanje tvrdokornih mrlja često nije nimalo jednostavno. Ove površine su osetljive na gruba abrazivna sredstva koja mogu ostaviti ogrebotine, pa se domaćice neretko suočavaju sa dilemom kako da ih očiste temeljno, a da ih ne oštete.

Jedna korisnica društvenih mreža, poznata pod imenom "Living At 10", podelila je trik koji je privukao veliku pažnju. Ona tvrdi da se običan izbeljivač može pokazati kao veoma efikasno sredstvo za vraćanje sjaja sudoperi.

U videu koji je objavila prikazala je čišćenje sudopere prekrivene tragovima masnoće, mrljama i otiscima prstiju. Postupak je jednostavan – na površinu se nanese manja količina izbeljivača, doda se malo vode, a zatim se sudopera dobro izriba sunđerom, posebno na mestima gde su nečistoće najizraženije.

Nakon toga sledi temeljno ispiranje čistom vodom kako bi se uklonili svi ostaci sredstva za čišćenje. Za kraj, dovoljno je površinu prebrisati suvom krpom od mikrofibera, koja će dodatno istaći sjaj nerđajućeg čelika.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sa izbeljivačem treba biti oprezan. Ne preporučuje se da dugo stoji na površini jer može izazvati trajna oštećenja i promene boje. Zato je najbolje pridržavati se uputstava proizvođača i prethodno sudoperu oprati toplom vodom i deterdžentom.

Uz pravilnu upotrebu, ovaj jednostavan trik mogao bi da vrati sjaj čak i sudoperama koje su na prvi pogled izgubile svoj nekadašnji izgled.