Zvanično je: Dejvid Bekam je postao prvi sportista milijarder u Ujedinjenom Kraljevstvu, prema listi bogataša za 2026. godinu koju je objavio Sunday Times.

Zajedničko bogatstvo bivše zvezde tima ,,Manchester United" i njegove supruge Viktorije Bekam je poraslo na procenjenih 1,185 milijardi funti (oko 1,39 milijardi evra), navodi ovaj medij. Bekamovo bogatstvo se više nego udvostručilo tokom protekle godine, uglavnom zahvaljujući naglom rastu vrednosti njegovog vlasničkog udela u Inter Majami CF-u i kontinuiranom komercijalnom rastu kluba nakon dolaska Lionela Mesija.

Bekam (51) je, prema navodima ovog medija, takođe odigrao ključnu ulogu u ubeđivanju Mesija da se obaveže na još tri godine u Majamiju.

Nekretnine

Još jedna od Bekamovih vrednih investicija je kompleks nekretnina izgrađen oko stadiona Nu Stadion, novog doma fudbalskog tima sa 26.700 mesta, koji se nalazi u blizini Međunarodnog aerodroma u Majamiju.

Kompleks se prostire na oko 5,7 miliona kvadratnih stopa i obuhvata kancelarije, prodavnice, stambene zgrade i restorane.

Prema pisanju ovog medija, vrednost Bekamove investicije na toj lokaciji procenjuje se na više od 370 miliona funti (oko 434 miliona evra).

Godine 2024, više od decenije nakon što je završio saradnju sa svojim kopačkama, Bekamova britanska kompanija DRJB Holdings isplatila je akcionarima oko 43 miliona funti (oko 50,4 miliona evra) kroz dividende, a zatim još dodatnih 17,2 miliona funti (oko 20,2 miliona evra) početkom 2025. godine.

Bekam i dalje poseduje 45 odsto udela u kompaniji nakon što je ostatak svog komercijalnog carstva prodao kompaniji ,,Othentic Brands Group".

Sporazum iz 2022. godine objedinio je njegove poslovne interese van fudbala u zamenu za 45 odsto budućih profita. Kao deo dogovora, kompanija je Bekamu isplatila 200 miliona dolara u gotovini i dodatnih 50 miliona dolara u akcijama.

Viktorijino bogatstvo

U međuvremenu, modni biznis Viktorije Bekam takođe je značajno doprineo porodičnom bogatstvu.

Nakon što je Viktorija (52) uložila 23 miliona funti (oko 27 miliona evra) kako bi podržala brend tokom početnih gubitaka, modna kuća se snažno oporavila i sada ostvaruje više od 100 miliona funti godišnjeg prihoda (oko 117 miliona evra), navodi ovaj medij.

Prema izvorima povezanim sa kompanijom ,,Neo Investment Partners", vrednost brenda procenjuje se na oko 375 miliona funti (oko 440 miliona evra), dok Bekamovi navodno poseduju oko 35 odsto udela, vrednog približno 130 miliona funti (oko 152 miliona evra).

