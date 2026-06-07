Ovan

Dan vam donosi pojačanu energiju i želju da završite sve što ste započeli. Na poslu biste mogli da preuzmete inicijativu, dok vas u ljubavi očekuje zanimljiv razgovor koji može promeniti tok odnosa.

Bik

Fokusirani ste na finansije i praktična pitanja. Moguća je dobra vest vezana za novac ili posao. U emotivnom životu prijaće vam mir i vreme provedeno sa voljenom osobom.

Blizanci

Bićete u centru pažnje zahvaljujući šarmu i komunikativnosti. Iskoristite priliku za sklapanje novih poznanstava. Slobodni pripadnici znaka mogli bi da dobiju neočekivanu poruku.

Rak

Intuicija vam je posebno izražena. Oslonite se na unutrašnji osećaj prilikom donošenja važnih odluka. Veče je idealno za odmor i druženje sa porodicom.

Lav

Dan je povoljan za druženja, sastanke i predstavljanje ideja. Vaša harizma ostavlja snažan utisak na okolinu. U ljubavi su moguća prijatna iznenađenja.

Devica

Posvetite se obavezama koje ste odlagali. Organizovanost će vam pomoći da završite više nego što ste planirali. Partner bi mogao da očekuje više pažnje sa vaše strane.

Vaga

Pred vama je dan ispunjen pozitivnom energijom. Putovanja, izleti ili susreti sa dragim ljudima doneće vam dobro raspoloženje. Moguće je novo poznanstvo.

Škorpija

Budite oprezni kada su finansije u pitanju. Ne donosite odluke impulsivno. U ljubavi se otvara prilika za iskren razgovor koji može rešiti nesporazume.

Strelac

Odnosi sa partnerom i bliskim ljudima danas dolaze u prvi plan. Spremnost na kompromis pomoći će vam da izbegnete konflikte. Slobodni Strelčevi privlače pažnju gde god da se pojave.

Jarac

Poslovne obaveze zahtevaju maksimalnu koncentraciju. Moguća je pohvala ili priznanje za prethodni trud. Ne zaboravite da pronađete vreme za odmor.

Vodolija

Kreativnost i inspiracija prate vas tokom celog dana. Idealno je vreme za hobije, umetnost i nove projekte. Ljubavni život postaje dinamičniji.

Ribe

Porodične teme i privatni život danas su u fokusu. Rešavanje jednog pitanja koje vas duže opterećuje doneće vam olakšanje. Veče provedite u opuštenoj atmosferi.