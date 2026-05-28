Najnovija kulinarska kreacija Blejk Lajvli dolazi uz dodatak mišića.

Glumica (38) je u sredu, 27. maja podelila je selfi na otvorenom sa svojim suprugom Rajanom Rejnoldsom, koji je nosio belu majicu bez rukava i držao tanjir domaćih keksića i malina.

„Preukusno, @vancityreynolds“, napisala je Lajvli preko fotografije para koji sedi na baštenskom nameštaju u Instagram pričama, označivši svog supruga (49).

Lajvlijeva je na narednim objavama približila keksiće, a zatim i obe gole ruke svog supruga.

Selfi je pratila pesma „Yummy Yummy Yummy“ grupe ,,Ohio Express" iz 1968. godine, dok je jedan od krupnih kadrova Rejnoldsovih ruka pratila pesma „Yummy“ Džastina Bibera.

Met Gala

Objave Blejk Lajvli usledile su samo nekoliko nedelja nakon što se pojavila na Met Gali 4. maja, čija je ovogodišnja tema bila „Umetnost kostima“.

Glumica je prisustvovala godišnjem modnom događaju Instituta za kostime Metropoliten muzeja umetnosti, pojavivši se na čuvenim stepenicama Meta u arhivskoj haljini modne kuće ,,Versace" iz prolećne kolekcije 2006. godine, uz nakit izrađen po meri brenda ,,Lorraine Schwartz".

Ekskluzivni izvor rekao je za magazin People da je Blejk Lajvli na crvenom tepihu delovala „snažno, samouvereno i neustrašivo“.

„Smešila se i delovala je opušteno“, dodao je izvor.

Lajvli je bila zvanica magazina ,,Vogue" na Met Gali i sedela je za stolom Ane Vintur tokom događaja.

Zvezda je poslednji put prisustvovala Met Gali 2022. godine, kada je zajedno sa svojim suprugom bila jedan od domaćina događaja. Tema te godine bila je „U Americi: Antologija mode“, kao drugi deo teme iz 2021. godine „Leksikon mode“, uz dres-kod „Pozlaćeni glamur“.

Dan majki

Nekoliko dana kasnije, Rejnolds je povodom Dana majki odao počast svojoj supruzi kroz objavu na Instagram pričama.

„Cenim ovu majku više nego što mogu da opišem“, napisao je Rejnolds 10. maja. „Ona je dobra. Ona je neustrašiva. Ona je apsolutna ljubav mog života, a za naše četvoro male dece, ona je smisao njihove ljubavi.“

Rejnoldsove reči pratile su fotografije para kako se opuštaju na stolicama i nose pončoe dok poziraju na čamcu pored vodopada.

Par se venčao u septembru 2012. godine i zajedno ima četvoro dece: Džejmsa (11), Inez (9), Beti (6) i Olina (3).

